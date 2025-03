Os 3 filmes mais assistidos da Netflix no momento: 3 filmes de ação extraordinários que te farão querer passar o feriado em casa

Contra-ataque (2025), Chava Cartas

Divulgação / Netflix

Sob a liderança do capitão Guerrero, um grupo de cinco integrantes da tropa de elite do exército mexicano embarca em uma missão disfarçada, simulando uma travessia rumo à fronteira com os Estados Unidos. O objetivo é resgatar civis ameaçados por uma organização criminosa, em uma operação que aparenta estar sob total controle. No entanto, a aparição inesperada de um adversário implacável transforma o que parecia um plano sólido em um jogo mortal de sobrevivência. Presos em uma armadilha arquitetada por um influente narcotraficante, os soldados veem sua estratégia ruir diante de um inimigo com recursos e inteligência superiores. Cercados e em desvantagem, precisam explorar ao máximo suas habilidades físicas e mentais para escapar. O desafio agora não é apenas completar a missão, mas garantir que a equipe saia viva desse campo de batalha clandestino.