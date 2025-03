Minissérie que acaba de chegar na Netflix é perfeita para você maratonar durante o feriado de Carnaval

Em um presídio de segurança máxima no México, a atmosfera pulsa com uma tensão constante, sustentada pela dinâmica brutal entre facções rivais, um sistema de corrupção institucionalizado e a desesperança de detentos que vivem entre o conformismo e a rebelião. Para o advogado Juan Olvera, cruzar aqueles portões não representa apenas um compromisso profissional; significa adentrar um microcosmo onde a violência é a única lei respeitada. O que deveria ser uma visita rotineira se desintegra em uma sucessão de eventos que redefinem os limites entre moralidade e sobrevivência.

Desde os primeiros momentos, Olvera percebe que o ambiente opera sob um código próprio, onde a prática da lei não passa de uma formalidade para aqueles que realmente detêm o poder. O protocolo de entrada, carregado de burocracia e olhares de desprezo, funciona como um prenúncio do caos latente. Mas o que ele não poderia prever é que sua chegada coincidiria com o estopim de uma revolta orquestrada por Calancho, um detento de inteligência meticulosa e ambição desmedida, que vê na anarquia uma oportunidade de reconfigurar as dinâmicas internas do presídio.

O motim é um turbilhão de brutalidade meticulosamente arquitetada. Assassinatos sumários, reféns e a dissolução instantânea da ordem pré-existente transformam cada corredor em um labirinto de incerteza e terror. No centro desse colapso está Olvera, um homem acostumado a lidar com a justiça pelos trâmites legais, agora forçado a se mover por instinto, avaliando se confiar nos guardas corruptos, nos presos insurgentes ou simplesmente desaparecer dentro da prisão antes que se torne mais uma vítima da carnificina.

Enquanto o controle da penitenciária se fragmenta, personagens emergem das sombras para reivindicar espaço no vácuo de poder. Baldor, um detento privilegiado que usufruía de regalias inconcebíveis em um ambiente de miséria, se torna um símbolo da desigualdade interna, um alvo a ser eliminado. Ao mesmo tempo, uma figura enigmática empunhando um lança-chamas improvisado surge como um delírio insano dentro do caos, um detalhe grotesco que, paradoxalmente, não destoa da lógica brutal que rege o cárcere.

O desespero de Olvera se acentua a cada minuto, amplificado pela lembrança de Helena, sua esposa grávida, e do mundo exterior que pode nunca mais ver. A claustrofobia se materializa em cada corredor apinhado de corpos e paredes manchadas de sangue. Para sobreviver, ele precisa reinventar sua própria identidade, abandonando os resquícios do homem que entrou ali como advogado e assumindo um papel que a situação exige. Sua luta deixa de ser apenas pela saída física do presídio e se torna um embate interno para preservar sua humanidade em um ambiente onde a moralidade é um conceito extinto.

A progressão dos acontecimentos não oferece espaço para fôlego. A tensão cresce a cada cena, sustentada por uma cinematografia que captura a brutalidade com uma frieza meticulosa. A iluminação opressiva, as câmeras que se infiltram nos corredores estreitos e a dinâmica entre os personagens constroem um realismo sufocante. A violência não é meramente estilizada; ela é palpável, quase tátil, transformando o filme em uma experiência visceral.

A produção, mesmo com um orçamento contido, extrai o máximo do que tem à disposição. A direção aposta na precisão, conduzindo a narrativa com um ritmo implacável, enquanto as atuações conferem autenticidade ao enredo. Não se trata apenas de uma história sobre sobrevivência em um presídio, mas de uma reflexão profunda sobre os limites da moralidade e a capacidade humana de adaptação sob pressão extrema. Quando os créditos finais surgem, não há uma sensação de alívio, mas sim um peso, uma inquietação incômoda que faz a história permanecer na mente do espectador muito depois da tela escurecer.