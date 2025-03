Thriller policial francês que acaba de chegar à Netflix e precisa entrar agora para sua programação de Carnaval

O cinema policial francês consolidou-se como um dos mais influentes e respeitados dentro do gênero, mantendo uma estética e uma abordagem que dialogam tanto com o passado do Poliziotteschi italiano quanto com a tradição dos thrillers urbanos de Hollywood. No mais recente exemplar dessa linhagem, o diretor Olivier Marchal – conhecido por seu domínio do universo criminal e por filmes como “36 – Distrito Policial” — entrega um thriller que, apesar de não reinventar a fórmula, mantém a essência do PolAr francês com eficiência e solidez narrativa.

A trama acompanha um jovem policial, interpretado por Victor Belmondo — neto do lendário Jean-Paul Belmondo —, que, após envolver-se em competições ilegais, é transferido para a Brigada Anticrime como punição. No novo departamento, ele se vê no epicentro de uma investigação que se desdobra após a morte suspeita de dois ex-colegas e o desaparecimento de um terceiro. À medida que se aprofunda no caso, o protagonista se depara com uma rede de corrupção e rivalidades internas que colocam em xeque a integridade da própria força policial.

O filme se insere confortavelmente dentro do subgênero PolAr, caracterizado pela fusão do realismo policial com uma abordagem estilizada da violência e da moralidade ambígua. Embora não traga inovações radicais, a direção de Marchal confere uma atmosfera crua e envolvente, destacando-se pelo ritmo tenso e pelas reviravoltas que mantêm o espectador atento. A trilha sonora surpreende ao incorporar faixas em alemão de Rebeka Warrior e da banda Kompromat, um toque inesperado que adiciona camadas à ambientação sombria do longa.

Os elementos clássicos do gênero estão todos presentes: personagens endurecidos pela profissão, um protagonista envolto em dilemas morais e um sistema policial onde a linha entre justiça e corrupção se torna cada vez mais tênue. Para os apreciadores do cinema policial francês, este thriller se apresenta como uma opção instigante, que respeita as convenções do estilo sem abrir mão de uma narrativa envolvente e bem executada. Sem revoluções, mas com competência, Olivier Marchal reafirma sua posição como um dos mestres contemporâneos do crime film francês.