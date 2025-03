Thriller de ação mais esperado de 2025 acaba de chegar à Netflix e já saltou para primeiro lugar no TOP10 mundial: um verdadeiro fenômeno!

Entre os subgêneros de ação, o thriller militar ocupa um espaço particular, frequentemente equilibrando sequências explosivas com tentativas de profundidade dramática. “Contra-ataque”, nova aposta da Netflix, tenta se inserir nessa tradição, evocando elementos de produções como “O Resgate do Soldado Ryan” e “O Grande Herói”, mas com um escopo reduzido e um orçamento visivelmente mais contido. O resultado é um filme que entrega adrenalina em doses generosas, mas tropeça ao tentar conferir maior complexidade a sua narrativa.

O enredo acompanha o Capitão Guerrero, um estrategista experiente, líder de uma unidade de elite das forças armadas. Sua equipe é atraída para uma missão perigosa quando duas mulheres descobrem corpos de soldados brutalmente assassinados pelo cartel comandado por Josefo Urias, conhecido como “El Aguijón”. O que começa como uma operação de reconhecimento se transforma rapidamente em um confronto direto contra os criminosos, levando a uma caça implacável pelos territórios dominados pelo cartel. Enquanto atravessam as densas florestas mexicanas, os militares enfrentam emboscadas, traições e desafios que testam sua resistência e habilidades táticas.

A ambientação oferece um cenário promissor para sequências de alta tensão, mas a profundidade dos personagens é prejudicada pela abordagem excessivamente binária do roteiro. Guerrero e seus soldados são retratados como guerreiros infalíveis, movidos por um código moral inabalável, enquanto os antagonistas carecem de complexidade, reduzidos a vilões arquetípicos com motivações genéricas. A exceção é o Secretário Arvizu, figura ambígua que representa a intersecção entre crime organizado e corrupção governamental. No entanto, sua presença se dilui ao longo da trama, e sua influência no desfecho é menos impactante do que poderia ser.

O ponto alto do filme reside na execução das sequências de combate. A direção de Chava Cartas imprime um ritmo intenso às cenas de ação, explorando enquadramentos engenhosos e uma edição que favorece a fluidez dos confrontos. O resgate de El Marrano é um dos momentos mais memoráveis, transformando uma extração convencional em uma coreografia estilizada de tiros e movimentações táticas. Entretanto, o compromisso com o realismo militar é inconsistente: em vários momentos, os soldados ignoram protocolos de combate, expondo-se de forma irrealista ao perigo. Esses deslizes podem passar despercebidos para parte do público, mas comprometem a imersão dos mais atentos aos detalhes estratégicos.

“Contra-ataque” tenta amplificar a intensidade com um cerco ao esconderijo de Josefo. A tensão claustrofóbica e a brutalidade dos combates criam um clímax visualmente impressionante, mas a conclusão se revela apressada. A quantidade de capangas ao redor de Josefo diminui abruptamente, sugerindo cortes na edição que comprometem a lógica interna do embate. O confronto final, que deveria selar o destino do protagonista e seu rival, carece de peso dramático, encerrando a narrativa de forma anticlimática.

O elenco se esforça para conferir autenticidade à dinâmica entre os personagens, mesmo dentro das limitações do roteiro. Luis Alberti, Leonardo Alonso, Luis Curiel e Guillermo Nava formam um grupo convincente, sustentando as interações e transmitindo uma camaradagem crível. Pequenos momentos de humor, como a piada recorrente sobre os tênis destruídos pelo terreno acidentado, ajudam a humanizar a equipe, embora o desenvolvimento individual de cada um permaneça superficial.

“Contra-ataque” oferece um entretenimento direto, voltado para os apreciadores de ação incessante. Não redefine o gênero nem alcança a sofisticação de suas referências, mas cumpre seu papel ao entregar um fluxo constante de adrenalina. Para aqueles que buscam intensidade sem grandes pretenções narrativas, a experiência é satisfatória, ainda que fugaz.