102 minutos que vão mudar seu dia: nova comédia da Netflix é o equilíbrio perfeito entre risadas e terapia

A existência humana seria um espetáculo vazio se não houvesse, de tempos em tempos, uma sombra de dúvida sobre as complexas questões que inquietam o espírito humano. Com o passar dos anos, a percepção de que tudo caminha para um destino inevitável se intensifica, visto que o mundo físico, por mais vasto e flexível que pareça, com seus avanços científicos voltados a estender a vida indefinidamente, permanece limitado.

Não importa o quanto a ciência evolua na tentativa de desafiar o tempo, o ciclo vital mantém-se inabalável, lembrando-nos de nossa fragilidade. No entanto, para os milionários, a realidade assume contornos distintos. Eles não apenas acumulam bens e poder, mas também compram soluções para problemas que, para outros, seriam intransponíveis. Não é raro surgir a notícia de uma esposa insatisfeita que elimina o marido inconveniente com o auxílio de advogados astutos, ou de um homem traído que, buscando restaurar sua honra, recorre à vingança impiedosa, sempre amparado pelos profissionais mais competentes no assunto. A moralidade torna-se maleável quando se tem recursos suficientes para ditar as regras do jogo.

É nesse universo de excessos e privilégios que Jessa e Ray querem desesperadamente ingressar, especialmente após o golpe financeiro que os deixou afundados em dívidas impagáveis. Com o peso de uma dívida monstruosa que os sufoca, eles enxergam na elite não apenas luxo, mas uma rota de fuga da realidade esmagadora que enfrentam. Assim começa “Alpinistas Sociais”, conduzido por Jason Paul Laxamana, que constrói uma narrativa de amor bandido envolta em um humor sutil, característico do cinema filipino. Ao lado de Jericho Aguado, Laxamana cria situações quase surreais, confiando na química e no carisma dos protagonistas, ícones da cultura pop filipina, cuja popularidade transcende as controvérsias em que frequentemente se envolvem. Com diálogos ágeis e cenas bem elaboradas, o filme explora a ambição e a esperteza do casal, enquanto mergulha no dilema moral de suas escolhas.

Dominados por pensamentos sombrios, Jessa e Ray lutam para se reerguer enquanto tentam saldar uma dívida exorbitante de 2,5 milhões de pesos filipinos. Sem saída aparente, as opções se estreitam até que um plano ousado ganha forma. Em um ato de desespero, invadem uma mansão vazia em Vineyard Hills, bairro luxuoso de Manila, apostando tudo em uma estratégia arriscada que os inserirá na elite para quem dívidas são apenas números nos balanços. Determinados a recuperar cada centavo, mergulham em um perigoso jogo de extorsão contra os ricos ao redor. Fingindo serem parte da alta sociedade, Jessa e Ray manipulam situações e pessoas, descobrindo rapidamente que o mundo dos ricos é repleto de máscaras e segredos bem guardados.

A jornada é árdua e imprevisível, levando-os a situações cômicas e tensas, enquanto arriscam tudo para conquistar um lugar ao sol. As intrigas e os desafios que enfrentam revelam o lado sombrio do glamour, onde confiança é uma moeda rara e traições são tão comuns quanto brindes com champanhe. Anthony Jennings, ainda marcado pelo escândalo de traição pública envolvendo sua ex-namorada, entrega uma performance intensa, explorando as camadas emocionais de seu personagem com precisão. Ele encontra em Maris Racal — sua suposta nova parceira na vida real — a cúmplice perfeita para as cenas de humor afiado e leve, criando uma dinâmica que prende a atenção do espectador. Com 102 minutos de narrativa envolvente, “Alpinistas Sociais” proporciona uma experiência catártica que transcende a tela, permitindo ao público rir das ironias da ambição e refletir sobre as armadilhas do desejo por status.

Laxamana oferece um retrato ácido e perspicaz da sociedade contemporânea, explorando os limites da moralidade e a flexibilidade da ética quando confrontada com o desejo insaciável por riqueza. O roteiro é habilmente construído para provocar reflexão, utilizando-se de humor e drama na medida certa. O filme não apenas diverte, mas também desafia o público a questionar os valores que sustentam o conceito de sucesso e poder. Ao expor as contradições da elite, “Alpinistas Sociais” vai além da crítica social, revelando a complexidade das relações humanas moldadas pelo dinheiro e pela influência. A trilha sonora e a fotografia contribuem para o clima de sátira elegante, criando um cenário envolvente e vibrante. O ritmo ágil mantém o espectador conectado à trama, enquanto o desfecho impactante ressoa muito depois dos créditos finais.