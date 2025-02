A comédia terapêutica da Netflix que vai te impactar por 102 minutos do outro lado da tela

A vida seria uma inútil maravilha se, de tempos em tempos, não tivéssemos um rasgo de incerteza quanto às incontáveis questões que fustigam o gênero humano. Conforme os anos se sucedem, mais a ideia de que tudo converge para um irremediável fim toma vulto, já que o plano físico, por mais amplo e até elástico que pareça, com sua ciência aplicada, firme no intuito de prolongar a vida do homem ad aeternum, é e sempre continuará a ser limitado. Milionários, contudo, têm um jeito muito peculiar de resolver suas pendências. Vira e mexe, sabe-se de uma mulher insatisfeita que decide dar cabo do marido, ou de um homem que descobre um adultério e lava sua honra com sangue, recorrendo aos melhores profissionais do ramo.

Jessa e Ray estão convencidos de que merecem acessar esse universo paralelo, especialmente depois de penarem com a dívida monstruosa que explodiu no colo deles como consequência de um engenhoso golpe financeiro e, então, “Alpinistas Sociais” começa a dizer a que veio. Jason Paul Laxamana conta uma história de amor bandido temperada com notas cômicas leves, uma marca registrada do cinema filipino. Laxamana e o corroteirista Jericho Aguado elaboram situações quase absurdas, confiando no charme e na habilidade de seu casal de protagonistas, astros da cultura pop das Filipinas que, a despeito da atração por controvérsias, podem ir longe.

Nefastos pensamentos infiltram-se nas cabeças ocas de Jessa e Ray, ainda tentando se reerguer do tombo, eivados pela tragédia de dever 2,5 milhões de pesos filipinos sem saber de onde pode sair tamanha fortuna. Jessa e Ray invadem uma mansão desocupada em Vineyard Hills, um bairro nobre de Manila, apostando todas as fichas no plano mirabolante que abre-lhes as portas de uma elite para a qual ficar devendo nunca foi problema, uma vez que o dinheiro sempre aparece.

Os dois partem nessa caminhada longuíssima, acidentada, ansiosos por recuperar nota por nota, dispostos a viver as experiências mais diversas e mais perigosas quando decidem botar em marcha um plano para extorquir dinheiro da legião de grã-finos que agora os cerca. Depois do humilhante episódio de adultério público por parte da namorada, Anthony Jennings mergulha fundo neste trabalho, encontrando em Maris Racal — que os jornalistas de celebridades alegam ser sua nova parceira — a colega mais adequada para as cenas de humor despretensioso a preencher os 102 minutos. E o caráter terapêutico de “Alpinistas Sociais” tem o condão de extravasar para o outro lado da tela.