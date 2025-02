A comédia romântica mais aguardada de fevereiro de 2025 acaba de estrear na Netflix

Quem permanece conosco quando tudo fica sem cor, quando tudo azeda? Quem continua naqueles momentos em que tudo está por um triz, prestes a desmoronar? Quem não foge quando resta pouco a fazer senão juntar os cacos de dignidade e procurar um ombro amigo para chorar as mágoas? Algumas dessas perguntas são respondidas ao longo dos 105 minutos de “História de Amor em Copenhague”, um conto sobre as agruras das relações no nosso louco tempo pós-moderno.

As diretoras Ditte Hansen e Louise Mieritz burilam impressões acerca de um amor singular, mas que passa por quase todas as fases tão comuns dos casamentos de velhos amantes que se conhecem ao saírem do berço. Baseado em “Sult” (2022), romance da escritora dinamarquesa Tine Høeg, o roteiro de Hansen e Mieritz repisa situações traumáticas a flagelar quem se dispõe a lançar-se ao jogo arriscado do sentimento amoroso, sem regras definidas e com resultados muitas vezes insatisfatórios.

Mia Berg acumula sucessos como escritora, porém foge da mais pálida chance de compromisso com quem quer que seja. Ela passa, claro, por seus momentos de indecisão, de carência, superados em um ou outro encontro casual, além de poder sempre contar com as conversas despretensiosas no apartamento de Gro, a melhor amiga interpretada por Sara Fanta Traore, casada há alguns anos com Simon, pai de seu filho.

No lançamento de seu novo livro, “Tour de Force”, ela conhece Emil, um pai solteiro que mora um andar acima de Gro, e a partir desse ponto as diretoras movem com cuidado as engrenagens da trama central, fazendo com que Mia e Emil descubram que podem ter sido feitos um para o outro, mas lúcidos, atentos ao enorme abismo que os separa em certas questões. Mia demonstra carinho pelos filhos do novo companheiro, embora não abra mão de uma maternidade exclusivamente sua.

O filme passa a um estágio bem mais acerbo ao explorar as dúvidas dos protagonistas durante o tratamento de inseminação artificial de Mia, malsucedido porque os óvulos não chegam a ser fecundados. Em atuações sensíveis, que acompanham o fluxo tortuoso de seus personagens, Rosalinde Mynster e Joachim Fjelstrup oferecem ao espectador um painel abrangente sobre as mais impensáveis formas de amar, lembrando que, em meio a todo sonho, existe também muita lágrima. E que toda promessa de felicidade é sempre muito bem-vinda.