Tão fascinante quanto perturbador: a história mais brutal que você verá este ano está agora no Prime Video

A identidade do assassino que aterrorizou Londres em 1888 permanece um enigma, alimentando especulações e teorias até os dias atuais. Sem rosto, nome ou origem conhecidos, o criminoso se converteu em um ícone sombrio da cultura popular, instigando pesquisas e inspirando narrativas ao redor do mundo. Esse fascínio coletivo também atraiu jornalistas sedentos por manchetes sensacionalistas, moldando um mito que se perpetuou na história criminal britânica e ultrapassou os limites do real.

“A Vingança de Jack” revisita o pânico que assolou Londres no final do século 19, adotando a perspectiva de quem testemunhou os eventos e, muitas vezes, contribuiu para a criação de lendas que obscurecem a verdade. Dirigido, roteirizado e produzido por Steve Lawson, o filme mistura ficção e fatos históricos, mantendo um clima constante de suspense enquanto questiona as “verdades” estabelecidas sobre o caso. Com precisão cirúrgica, Lawson expõe os interesses escusos que cercaram as notícias, revelando o impacto de uma imprensa que, em busca de audiência, manipula narrativas e transforma crimes em espetáculos midiáticos.

No centro desse cenário caótico, Sebastian Stubb, jornalista ambicioso, vive o auge e a decadência de sua carreira. Após lucrar com as manchetes sobre os assassinatos, ele enfrenta dificuldades quando a violência aparentemente cessa. O reaparecimento de uma suposta carta do assassino reacende o terror, revelando as consequências de sua busca por fama. Lawson explora o escândalo envolvendo o jornal “The Star”, que forjou correspondências do criminoso para manter o público em suspense, evidenciando a ética duvidosa do jornalismo da época. A ambientação limitada a poucos cenários — a casa de Stubb, a redação do jornal e a delegacia — não prejudica o impacto dramático, mostrando que o medo reside tanto nas ruas escuras quanto na manipulação das palavras.

Chris Bell encarna Sebastian Stubb com habilidade, oferecendo uma interpretação complexa do jornalista sem escrúpulos que manipula os fatos para ganhar notoriedade. Sua atuação explora as sutilezas de um personagem que oscila entre o cinismo e o medo de enfrentar as consequências de suas mentiras. Com uma narrativa ágil e instigante, “A Vingança de Jack” não apenas entretém, mas também convida à reflexão sobre os limites éticos da imprensa. A produção se destaca na longa lista de filmes sobre manipulação midiática, ressaltando que, em algum momento, a verdade sempre vem à tona, cobrando seu preço daqueles que a distorceram.