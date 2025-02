A história de amor perturbadora que foi tão longe que virou caso de polícia e fez com que a Netflix fosse processada

Inspirado na história real de Audrey Mestre, o filme “Paixão Sufocante” aborda o relacionamento conturbado entre dois mergulhadores determinados a desafiar seus próprios limites, explorando o desejo ardente de sucesso e a obsessão que os consome. Com roteiro e direção de David M. Rosenthal, o longa mistura ficção e realidade ao reimaginar a complexa dinâmica entre Audrey Mestre e Pipín Ferreras, provocando polêmica pela retratação do relacionamento e pelas reações de familiares de Mestre. A linha tênue entre a ambição e a autodestruição é explorada de maneira intensa, mantendo o espectador preso à narrativa.

A trama apresenta Camille Rowe como Roxana Aubrey, uma talentosa mergulhadora que se envolve com Pascal Gaultier, vivido por Sofiane Zermani, um instrutor sedutor e vaidoso. O relacionamento é marcado por uma paixão avassaladora e uma obsessão pelo reconhecimento no mergulho livre. O desejo de Pascal em romper limites a qualquer custo contamina Roxana, que se vê presa em uma espiral de sacrifício e autoaniquilação. A jornada de ambos é permeada por riscos crescentes, à medida que a toxicidade do relacionamento expõe o lado sombrio da ambição desmedida. A narrativa é uma adaptação do livro “A Última Tentativa” de Carlos Serra, revelando as nuances do relacionamento de Mestre e Ferreras e as acusações de sabotagem em um dos mergulhos mais trágicos da história do esporte.

O filme transcende a tela ao explorar os extremos emocionais de amor, desejo e ego no universo do mergulho livre. Com atuações marcantes e uma narrativa densa, revela a fragilidade humana diante da busca incessante por sucesso, confrontando o público com as consequências devastadoras da ambição incontrolável. Ao mesmo tempo, provoca reflexão sobre os limites éticos e emocionais que movem os sonhos humanos, questionando o preço a pagar quando a linha entre o triunfo e a tragédia é sutil e perigosa.