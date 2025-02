Auge da grandiosidade de Denis Villeneuve, épico de tirar o chão te arrebata como um impacto meteórico, no Reserva Imovision

Poucos filmes conseguem alcançar um impacto emocional tão devastador quanto “Incêndios”. Sob a direção de Denis Villeneuve e baseado na peça “Scorched” de Wajdi Mouawad, o longa transcende a estrutura convencional do drama familiar, adentrando um terreno de dor, identidade e herança traumática. Através de uma narrativa fragmentada e implacável, acompanhamos Jeanne e Simon Marwan, gêmeos que, após a morte da mãe, Nawal, são confrontados com um testamento que os obriga a enfrentar verdades soterradas pelo tempo. A missão de entregar cartas a um irmão desconhecido e a um pai que julgavam morto os conduz a uma jornada pelo Oriente Médio, onde cada revelação se torna um golpe irremediável contra suas próprias certezas.

Desde os primeiros quadros, Villeneuve estabelece um tom inescapável de urgência emocional. A estrutura não linear reflete a fragmentação da memória e a impossibilidade de se compreender um passado tão brutal de maneira linear. Lubna Azabal entrega uma performance arrebatadora como Nawal, cuja vida é desvelada em camadas de sofrimento e resiliência. A cinematografia, marcada por uma paleta desoladora e silêncios dilacerantes, amplifica a atmosfera de tragédia latente. Cada quadro é meticulosamente calculado para traduzir a angústia de uma história que se desdobra com a inevitabilidade de uma tragédia grega.

O elenco sustenta a narrativa com atuações que transcendem a tela. Melissa Désormeaux-Poulin e Maxim Gaudette, como os gêmeos Jeanne e Simon, personificam dois aspectos complementares da busca pela verdade: a persistência e a negação. Enquanto Jeanne se entrega ao peso da investigação, Simon resiste à aceitação do que está por vir. A força do roteiro, adaptado da peça de quatro horas para um longa-metragem sem sacrificar sua potência, garante que cada cena se justifique dentro do mosaico emocional construído pelo diretor.

Diferente de muitas produções que abordam conflitos no Oriente Médio, “Incêndios” se recusa a oferecer uma visão reducionista ou maniqueísta da guerra. Em um cenário cinematográfico repleto de filmes que tentam capturar a brutalidade dos conflitos sectários, poucos conseguem a autenticidade e o peso emocional deste longa. Enquanto algumas obras falham ao evocar uma resposta genuína do público e da crítica, “Incêndios” se impõe ao exigir que o espectador encare a complexidade moral da violência sem concessões fáceis.

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, “Incêndios” permanece subestimado por muitos que negligenciam produções estrangeiras na premiação. No entanto, sua importância transcende qualquer reconhecimento formal. Villeneuve demonstra um controle absoluto sobre a narrativa, conduzindo o espectador a um clímax de intensidade insuportável, onde a revelacão final não apenas redefine a história, mas reconfigura completamente a relação dos personagens com sua própria existência.

“Incêndios” não oferece catarse nem conforto. Seu impacto está na incapacidade de ser esquecido. Ao evitar qualquer traço de redenção simplista, Villeneuve entrega um filme que se imprime na alma do espectador, exigindo ser sentido e refletido muito depois dos créditos finais. Mais de uma década após seu lançamento, continua sendo um marco absoluto no cinema contemporâneo, uma história que transcende a tela para se tornar uma ferida aberta na consciência de quem a assiste.