Se você acredita em milagres ou quer acreditar, este filme da Netflix é para você

Aclamado em festivais e indicado à Palma de Ouro, o filme turco “Milagre na Cela 7” é um remake do drama sul-coreano de 2013 e um dos expoentes da revitalização cinematográfica da Turquia, conhecida como era pós-Yeşilçam. Durante as décadas de 1950 a 1970, Yeşilçam foi o auge da indústria audiovisual turca, com cerca de 300 filmes lançados anualmente. Entretanto, dificuldades econômicas levaram ao declínio dessa fase áurea. Nos últimos anos, contudo, o cinema turco tem vivido um renascimento, conquistando reconhecimento internacional e oferecendo produções marcantes e emocionalmente impactantes.

Esse longa-metragem dirigido por Mehmet Ada Öztekin e escrito por Özge Efendioglu e Kubilay Tat, é um exemplo notável dessa nova safra de filmes turcos. A narrativa acompanha Memo, um homem com deficiência intelectual interpretado brilhantemente por Aras Bulut Iynemli, que vive como uma criança em corpo adulto. Ele é pai de Ova, uma menina adorável que o vê como seu melhor amigo. O destino trágico se desenrola quando Memo é injustamente acusado de um crime terrível. A partir desse ponto, o filme explora temas de injustiça, amor incondicional e perseverança, enquanto Ova luta para provar a inocência do pai. Com atuações comoventes e um enredo angustiante, o filme constrói uma experiência emocional intensa, culminando em um final que promete deixar marcas profundas no espectador.

Com cenas tocantes e uma narrativa emocionalmente carregada, “Milagre na Cela 7” utiliza melodias melancólicas para amplificar o drama, mantendo o público em tensão até o último momento. Embora o roteiro exagere em algumas tragédias, as atuações autênticas compensam, oferecendo um retrato profundo e honesto dos personagens. Para os amantes de histórias emocionantes, este é um filme inesquecível, capaz de arrancar lágrimas até dos corações mais endurecidos.