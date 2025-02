Depois de 429 dias no top 10 global, filme com Tom Holland e Antonio Banderas finalmente chega à Netflix Brasil

Se viver já parece uma aventura, durante a qual deparamo-nos com as inúmeras feras a nos espreitar por detrás das moitas, em muitas circunstâncias, a natureza genuinamente danosa da vida se nos revela por mecanismos que recendem a ficção, até meio farsescos, mais fortes precisamente nos momentos em que somos confrontados com nossas certezas, todas falsas, como não tardamos a saber. Se não há mesmo providência alguma a se tomar a fim de manter distante o fim dos tempos; se o mais que nos dedicamos a nossa salvação — projeto ousado, pouco rentável, nada prazeroso — presta-se apenas a empurrar-nos para o fundo do precipício das boas intenções; se é só uma quimera nosso ímpeto de nadar a plenos pulmões e fugir a uma correnteza que traga embarcações titânicas, a melhor atitude é praticar o mandamento fundamental da verdadeira comédia e rir, para que os costumes se corrijam.

Ruben Fleischer atenta para o conselho dos comediógrafos da Antiguidade e “Uncharted: Fora do Mapa” é um mosaico de cores, sons e muito, muito movimento numa sucessão de subtramas deliciosamente caóticas, em que o nonsense passa por banal. Fleischer dá fôlego renovado ao jogo do Playstation, oferecendo ao público situações em que os dois anti-heróis da trama podem, afinal, mostrar seu lado humano e explicar por que foram tão longe em seu projeto de enriquecimento súbito e ilícito.

Ninguém passa incólume à mera suposição de que, algum dia, a humanidade acabará colhendo todos os amargos frutos que hão de nascer da semente de negligência, pouco caso, predação indiscriminada e ganância sem freio e sem propósito que lançou pela Terra, globo feito em grande parte da água cada vez mais preciosa com que irrigamos as lavouras que alimentam gente e bichos, progressos e atrasos. Conforme avança o implacável tempo, consegue-se, aos poucos, ter alguma dimensão quanto ao impacto de nossas escolhas, se nossa jornada se dá pelo lado certo da história, se fazemos nossa parte quanto a conservar intacta a beleza que encontramos pelo caminho, se nossas fraquezas levam-nos a uma omissão perigosa, que implica risco para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam, e embora ainda bastante jovem, Nathan Drake sabe muito bem que as escolhas que faz hoje podem impactá-lo até o último dia de sua vida.

Assim mesmo, segue com Victor Sullivan, o Sully, um corsário pós-moderno que, depois de roubar o diário do famoso explorador espanhol Juan Sebastian Elcano (1476-1526), está apto a chegar a uma relíquia e um baú cheio de moedas de ouro, uma parte do espólio da Casa de Moncada, a que pertenceu Elisenda (1292-1364), rainha consorte de Aragão. A partir desse ponto, o melhor que o espectador pode fazer é deixar-se envolver pelo que o roteiro de Matt Holloway, Rafe Judkins e Art Marcum tem de mais fantasioso, prestando atenção também às performances de Tom Holland e Mark Wahlberg. E voltar para o videogame o mais rápido possível.