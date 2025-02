Os signos que mais traem: ranking da pistonagem astrológica

Se existe um assunto que gera curiosidade (e preocupação) no mundo dos relacionamentos, é a infidelidade. E quando se trata de astrologia, alguns signos têm uma fama duvidosa quando o assunto é lealdade. Claro, ninguém trai só por causa do signo — mas certas características como impulsividade, tédio fácil e sede por aventura fazem alguns astros serem mais propensos a pular a cerca.

Mas essa lista não é só baseada em achismos astrológicos! Um levantamento do site Ashley Madison — plataforma de relacionamentos extraconjugais mais famosa do mundo — analisou os perfis de seus usuários e descobriu que Gêmeos, Sagitário e Escorpião são os signos mais comuns entre os que buscam aventuras fora do relacionamento. Além disso, um estudo da Universidade de Cambridge revelou que pessoas com traços de impulsividade e sociabilidade elevada (características associadas a alguns signos) têm mais chances de cometer infidelidade.

Agora, se você já pegou alguém no pulo ou tem aquele ex que não valia nada, talvez a resposta esteja no mapa astral! Confira abaixo o ranking dos signos que mais traem, com uma sinopse divertida para cada um.

🥇 1º LUGAR: GÊMEOS Não é traição, é networking emocional.

Gêmeos não trai porque quer, trai porque pode. Comunicação afiada, carisma incontrolável e uma curiosidade infinita fazem com que esse signo se envolva em conversas perigosas. O problema? Gêmeos acha que fidelidade é um conceito flexível. Se você cobra, ele rebate: “Mas amor, foi só um beijo! Isso nem conta…”

🥈 2º LUGAR: SAGITÁRIO Monogamia? Desculpa, nunca ouvi falar.

Sagitarianos vivem no limite da adrenalina. Para eles, a vida é uma constante road trip, e relacionamentos são só paradas no caminho. Se sentir que está preso, vai dar um jeito de escapar. Não adianta marcar horário, cobrar compromisso ou querer exclusividade — Sagitário responde tudo com um “vamos ver” e some no horizonte.

🥉 3º LUGAR: ESCORPIÃO Juro que só fiz isso para testar sua lealdade.

Escorpianos são intensos, passionais e misteriosos — e quando amam, amam pra valer. Mas se sentirem que não estão recebendo tudo o que merecem… boom! O veneno da traição aparece. O problema é que eles fazem tão bem que dificilmente você descobre. E se descobrir, eles vão virar o jogo e te convencer de que a culpa foi sua.

4º LUGAR: ÁRIES Foi sem querer, juro! Só aconteceu…

Áries age antes de pensar — e é exatamente aí que mora o perigo. A impulsividade desse signo faz com que ele entre em situações que não deveria sem nem perceber. Um elogio? Ele já responde com um sorriso malicioso. Um toque a mais? O fogo acende. Quando vê, já era. O problema? Depois pede desculpa, mas só depois de ser pego.

5º LUGAR: PEIXES Foi só um erro… mas e se for amor?

O pisciano não trai por maldade — ele trai por carência. Se ele sentir que não está recebendo o romance e a atenção que precisa, vai procurar em outro lugar. Mas a pior parte? Ele sempre encontra uma justificativa romântica para a safadeza. Depois vem com um papo de “mas foi tão intenso, foi coisa de outra vida…” Se liga, Peixes!

6º LUGAR: LIBRA Foi só uma conversa inocente… que virou outra coisa.

Librianos são flertadores natos. Mesmo comprometidos, adoram a adrenalina de ser desejados e dificilmente resistem a um jogo de sedução. Não traem por maldade, mas porque simplesmente não sabem dizer “não” para uma boa paquera. Se confrontados, soltam um “não foi nada sério…” e fazem um olhar de cachorro arrependido.