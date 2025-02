O mistério da Netflix que vai te deixar obcecado: obrigatório para amantes de Agatha Christie

Com o passar dos anos, quando a maturidade se impõe e o olhar sobre o passado ganha nitidez, percebe-se que os laços forjados na infância são aqueles que resistem às mudanças e desencontros da vida. Essa conexão profunda, por vezes involuntária, funde-se ao desejo humano de pertencimento, gerando algo inclassificável: um enigma emocional que jamais se dissipa. No entanto, esse não é o cenário que define os personagens de “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”. No segundo capítulo dessa bem-sucedida franquia, Rian Johnson mantém intacta sua assinatura narrativa, transformando um mistério repleto de reviravoltas em uma crítica ácida à elite entediada, que se entrega a jogos perigosos na tentativa de mitigar sua própria irrelevância.

Inspirando-se na canção dos Beatles que dá nome ao filme, Johnson desnuda as relações humanas em toda a sua complexidade, revelando camadas aparentemente transparentes que, ao serem atravessadas pela luz, convertem-se em energia corrosiva. Sem renunciar a sua devoção por Agatha Christie — a quem homenageia de maneira inventiva —, o diretor dosa com maestria os elementos cômicos, garantindo uma experiência envolvente e sofisticada. Assim como em seu antecessor, Johnson desafia as convenções do gênero, deslocando o foco da identidade do assassino para a própria estrutura narrativa, fazendo com que o mistério se desenrole de forma não linear, mantendo o espectador em constante estado de atenção.

No primeiro filme, a vítima foi Harlan Thrombey, um renomado escritor de romances policiais brutalmente assassinado em sua mansão. Agora, Benoît Blanc, o detetive de intelecto afiado e presença magnética, interpretado com elegância crescente por Daniel Craig, encontra-se em meio a um novo círculo de figuras excêntricas. Entre elas, destaca-se Birdie Jay, vivida por Kate Hudson, uma ex-modelo cuja alienação beira o cômico e o trágico. Suas festas desastrosas e seu comportamento socialmente irresponsável traduzem a futilidade da elite contemporânea, para quem a vida sempre foi um jogo de facilidades. Em contrapartida, Cassandra Brand, interpretada por Janelle Monáe, assume o papel de consciência moral do grupo, decidida a expor verdades inconvenientes e desenterrar segredos há muito soterrados.

Se há um ponto questionável em “Glass Onion”, talvez seja sua duração estendida, que conduz o público a especular incessantemente sobre um desfecho que parece se insinuar a cada instante. Contudo, essa escolha narrativa não compromete a experiência, mas sim amplia o prazer da descoberta, reafirmando a habilidade de Rian Johnson em construir histórias que desafiam expectativas. E, considerando a trajetória do detetive Benoît Blanc, há de se esperar que ele retorne para mais uma investigação, em um novo capítulo dessa franquia que ainda tem muito a explorar.