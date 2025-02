Primeiro filme de Cameron Diaz depois de 11 anos fora das telas está na Netflix

Jamie Foxx e Cameron Diaz se unem em “De Volta à Ação”, mas não da forma que o público espera de um par cinematográfico. Para os personagens que interpretam, o amor é um detalhe insignificante diante da necessidade de sobreviver. Ambos encaram a vida com uma audácia que beira a imprudência, apostando alto sem olhar para trás. Sob a direção de Seth Gordon, Foxx retorna ao centro das atenções em um filme que brinca com metalinguagem e marca seu aguardado retorno após um afastamento involuntário.

Em abril de 2023, durante as filmagens, Foxx sofreu um derrame. Gordon, fiel ao protagonista, recusou-se a substituí-lo, o que levou a uma paralisação de nove meses, enquanto o ator enfrentava um delicado processo de recuperação. Em janeiro de 2024, superada uma hemorragia cerebral que o deixou temporariamente incapacitado, Foxx voltou ao set pronto para encarnar um espião decadente convertido na última esperança da América. O enredo pode parecer inverossímil, mas poucas histórias de bastidores são tão cinematográficas quanto essa.

Seth Gordon e Brendan O’Brien, que assina o roteiro, ignoram as amarras do politicamente correto e exploram um humor irreverente que desafia padrões convencionais. O filme brinca com a tensão entre caos e ordem, um reflexo da dualidade humana entre racionalidade e instinto. Enquanto as instituições impõem limites, a mente é um terreno indomável onde ideias insanas encontram espaço para prosperar.

Os protagonistas, Matt e Emily, encaram a espionagem como um direito adquirido e exigem que o governo lhes devolva suas antigas funções. No entanto, a motivação é menos patriótica do que ególatra, e a parceria entre Foxx e Diaz transborda uma energia imprevisível. Ao longo de 114 minutos, a dupla percorre estradas repletas de ameaças, protagonizando cenas de perseguição, emboscadas e uma luta inspirada em “Guerra nas Estrelas”. Em um dos momentos mais surreais, um jantar em família é interrompido por um ataque que obriga Matt a revidar com um lança-chamas.

Foxx ressurge das cinzas como a fênix de Hollywood, e “De Volta à Ação” se transforma, involuntariamente, em um testamento de resiliência. Sob a direção de Gordon, o longa vai além da espionagem genérica e se torna um experimento narrativo que mescla humor, caos e o espírito de sobrevivência de seu protagonista dentro e fora das telas.