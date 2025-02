Para quem ama Bridgerton: o romance da Netflix que se recusa a sair do Top 10 mundial desde sua estreia

Muitas vezes, idealizamos o amor como algo inatingível, projetando no outro atributos que nem nós mesmos possuímos. Criamos padrões estéticos e traços de personalidade que esperamos encontrar, sem considerar que essa busca pode ser ilusória. Olhos de determinada cor, um talento específico, inteligência apurada em certos campos, bens materiais ou um senso de humor irresistível — todas essas expectativas alimentam uma visão utópica do afeto. No entanto, viver um relacionamento verdadeiro exige abrir mão dessas idealizações e aceitar tanto virtudes quanto imperfeições. Amar, afinal, é um privilégio reservado a quem se permite enxergar além da fantasia.

Em “A Lista do Sr. Malcolm”, adaptação do romance de Suzanne Allain, que também assina o roteiro, acompanhamos Julia Thistlewaite (Zawe Ashton), uma jovem aristocrata que aspira conquistar o solteiro mais disputado da sociedade londrina, o enigmático Sr. Malcolm (Ṣọpẹ́ Dìrísù). Após ser cortejada por ele e levada a uma ópera, a moça acredita estar próxima de um compromisso. Entretanto, a ilusão se desfaz quando descobre que Malcolm a descartou friamente por considerá-la desinteressante, eliminando-a de sua rigorosa lista de pretendentes. O ocorrido rapidamente se torna assunto entre os membros da alta sociedade, expondo Julia ao ridículo.

Determinada a revidar a humilhação, ela traça um plano com sua amiga de infância, Selina Dalton (Freida Pinto), e recebe o apoio de seu primo, lorde Cassidy (Oliver Jackson-Cohen). A estratégia consiste em transformar Selina na candidata ideal para Malcolm, moldando-a de acordo com suas exigências. A intenção é simples: fazê-lo se apaixonar para, no momento certo, rejeitá-lo publicamente, devolvendo a ele a mesma desfeita sofrida por Julia. Com cada detalhe calculado, a jovem aristocrata acredita que finalmente terá sua vingança.

Entretanto, a execução do plano toma um rumo inesperado. Selina conquista a atenção do exigente Malcolm, mas, à medida que a convivência entre os dois se aprofunda, sentimentos genuínos começam a surgir. A inesperada conexão coloca Julia em uma posição delicada, pois sua aliada passa a questionar o propósito da vingança. O enredo, então, se volta para um dilema inevitável: quando o coração entra em cena, o que deve prevalecer, a lealdade ou o amor? Entre intrigas, ressentimentos e reviravoltas, as personagens precisam lidar com as consequências de suas escolhas.

A protagonista criada por Allain segue a tradição das heroínas de Jane Austen, característica evidente na ambientação do século XIX e na forma como Julia tenta manipular seu entorno para preservar sua posição social. Inteligente, mordaz e orgulhosa, ela se vê confrontada por sua própria teimosia, revelando nuances que vão além de uma simples figura vingativa. Entre suas falhas e qualidades, transparece uma humanidade que a torna interessante e, de certo modo, simpática aos olhos do público.

Com uma atmosfera leve e um tom bem-humorado, “A Lista do Sr. Malcolm” se encaixa no gênero das comédias românticas de época, sem a pretensão de ser inovador ou profundo. Ainda assim, a narrativa se sustenta com diálogos espirituosos, figurinos caprichados e uma estética delicada, garantindo uma experiência envolvente. Não há grandes surpresas ou reflexões transformadoras, mas há charme suficiente para entreter e oferecer uma história cativante para aqueles que apreciam romances repletos de jogos sociais e sentimentos à flor da pele.