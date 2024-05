Indicado ao Oscar, ficção científica com George Clooney é tesouro que você desconhece na Netflix

Filmes de ficção científica possuem uma capacidade de nos fazer repensar nossa existência, refletir sobre o futuro do planeta e sentir nossa pequenez no vasto universo, como diria Carl Sagan. Eles trazem à tona um sentimento apocalíptico de imprevisibilidade e caos. A ideia de que o mundo pode acabar a qualquer momento nos obriga a viver cada instante como se o fim estivesse à espreita. Todos os avanços científicos e tecnológicos poderiam se voltar contra nós ou simplesmente desaparecer, ressaltando nossa insignificância. A arrogância humana é evidente.

“O Céu da Meia-Noite” é um filme dirigido, coproduzido e protagonizado por George Clooney. Ele interpreta Augustine, um cientista isolado em uma estação de pesquisa no Ártico enquanto uma catástrofe global obriga a evacuação dos sobreviventes da Terra. Augustine, que decide permanecer, descobre que uma criança foi deixada para trás. Em meio ao isolamento, eles desenvolvem um laço de companheirismo. Augustine revisita seu passado, refletindo sobre o amor que negligenciou por causa da carreira e a filha que abandonou para seguir a ciência.

Simultaneamente, uma nave espacial retorna de uma missão para encontrar um planeta habitável. Augustine precisa impedir seu retorno, pois não há mais para onde voltar. Entre os tripulantes está Sully (Felicity Jones), uma astronauta grávida que consegue se comunicar com Augustine. A nave perde contato com a Terra e fica à deriva, gerando desespero entre os pesquisadores que não entendem a situação e anseiam por suas famílias.

Baseado no livro de Lily Brooks-Dalton, o filme foi adaptado por Mark L. Smith, roteirista de “O Regresso”. Curiosamente, as filmagens coincidiram com a pandemia de coronavírus, refletindo o isolamento global que todos vivenciamos. A obra acabou espelhando essa fase de solidão e perda, tocando profundamente o público.

Inicialmente planejado para lançamento nos cinemas, o filme estreou na Netflix devido à pandemia. O papel de Augustine marcou o retorno de Clooney após “Jogo do Dinheiro” de 2016, quatro anos antes. Clooney sentiu que este personagem era perfeito para seu retorno.

Como muitos filmes de ficção científica, “O Céu da Meia-Noite”, na Netflix, é introspectivo, com diálogos mínimos. Ele provoca reflexões mais por meio de imagens do que palavras, deixando as interpretações para o público. A garotinha que Augustine vê é real ou uma projeção da filha que ele abandonou, buscando conforto em sua solidão? A humanidade foi realmente extinta? Sully, grávida do capitão Adewole (David Oyelowo), representa uma nova esperança para a humanidade no planeta K-23? O filme não resolve essas questões, mas convida os espectadores a explorá-las com sua própria imaginação.

Filme: O Céu da Meia-Noite

Direção: George Clooney

Ano: 2020

Gênero: Ficção-Científica / Drama

Nota: 8/10