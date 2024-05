Baseado em livro com 14 milhões de cópias vendidas, filme lucrou 10 vezes o próprio orçamento e está na Netflix

Baseado na trilogia de James Dashner, “Maze Runner: Correr ou Morrer” é o primeiro filme da série dirigida por Wes Ball, lançado em 2014. A história, situada em um mundo distópico, acompanha um grupo de adolescentes que precisam superar diversos desafios enquanto são observados por cientistas. O filme compartilha semelhanças com outras narrativas distópicas juvenis, como “Divergente” e “Jogos Vorazes”. Utilizando uma fórmula de sucesso já comprovada, o filme, que teve um orçamento de 34 milhões de dólares, arrecadou mais de 350 milhões, dez vezes o valor investido.

Na trama, Thomas (Dylan O’Brien) é deixado em uma área conhecida como “Clareira”, sem memória e sem qualquer explicação, junto com dezenas de outros adolescentes. Como ele, todos chegaram ao local da mesma maneira, sem lembranças do passado. Eles sobrevivem com suprimentos que são ocasionalmente enviados, sempre acompanhados por um novo adolescente também desmemoriado.

Cada adolescente na Clareira possui habilidades específicas. Newt (Thomas Brodie-Sangster) é um dos líderes que apresenta a ordem estabelecida aos recém-chegados e explica como funciona a comunidade cooperativa. Todos têm funções específicas que ajudam no bem-estar do grupo. Eles vivem nessa rotina há cerca de três anos, sem saber quem os colocou ali ou por quê. Protegem-se mutuamente, e apenas os “corredores”, liderados por Minho (Ki Hong Lee), têm permissão para entrar no labirinto que circunda a Clareira, pois são os únicos que conhecem bem o local.

Thomas, no entanto, fica obcecado pelo labirinto, acreditando que ele é a chave para a liberdade. Enquanto os demais já se conformaram com a vida na Clareira, Thomas insiste em encontrar uma saída. O labirinto é perigoso, habitado por criaturas chamadas Verdugos, aranhas gigantes que atacam qualquer um que se aventure lá dentro. Essas criaturas tornam a exploração do labirinto extremamente arriscada, restringindo o acesso apenas aos corredores.

Thomas começa a ter sonhos enigmáticos e perturbadores. Ele vê uma garota e ouve sua voz em suas visões, enquanto cientistas mascarados aparecem ao seu redor. Essas visões fornecem fragmentos de memória sobre quem ele é e o propósito da Clareira.

Eventualmente, uma nova integrante chega à Clareira, para surpresa de Thomas: é a garota de seus sonhos, Teresa (Kaya Scodelario). Como a única mulher entre tantos rapazes, Teresa se sente ameaçada e se isola, tentando afastar qualquer um que tente se aproximar.

Enquanto isso, Thomas e Minho se aventuram no labirinto, enfrentando uma das aranhas gigantes. Isso resulta em uma situação perigosa, pois os Verdugos começam a sair do labirinto e atacar a Clareira, ameaçando o último refúgio seguro dos adolescentes.

Diante dessa nova ameaça e com a oposição de Gally (Will Poulter), Thomas reúne aliados, incluindo Newt e Teresa, e decide liderar um grupo para explorar o labirinto em busca de uma saída. A partir daí, a narrativa se intensifica com cenas de ação e perigo constantes.

“Maze Runner: Correr ou Morrer”, na Netflix, combina elementos naturais e industriais, com efeitos visuais que são bem executados, evitando exageros. O ritmo do filme é equilibrado, permitindo que Thomas se familiarize com seu novo ambiente e faça amizades sem que a história se torne lenta. Com cenas de ação envolventes e atuações competentes, o filme oferece uma experiência de entretenimento satisfatória e emocionante.

Filme: Maze Runner: Correr ou Morrer

Direção: Wes Ball

Ano: 2014

Gênero: Ação/Ficção Científica/Aventura

Nota: 8/10