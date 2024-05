Um dos filmes mais assistidos do momento na Netflix vai te fazer dormir com os olhos abertos

“Sangue Frio”, uma produção independente fruto da colaboração entre o Reino Unido e o Canadá, acaba de ser lançado na Netflix. Sob a direção de Sébastien Drouin, o filme de baixo orçamento foi filmado em um curto período de apenas 13 dias. O longa conta com um elenco reduzido de apenas três personagens e duas locações, sendo que 95% das cenas se passam dentro de um carro atolado na neve em um local desolado.

O enredo é envolvente, embora não traga muitas surpresas. Embora o filme não seja exatamente previsível ou clichê, ele não apresenta reviravoltas estarrecedoras ou sustos repentinos. O suspense se constrói principalmente na dinâmica ambivalente entre os personagens principais, David (Allen Leech) e Ana (Nina Bergman), e na luta de ambos pela sobrevivência durante uma severa tempestade de neve. O terceiro personagem, Vincent, interpretado por Yan Tual, aparece apenas nos primeiros três minutos do filme. Ele é o ex-marido de Ana, que surge na lanchonete onde ela trabalha como garçonete para ameaçá-la.

David, um cliente presente na lanchonete, intervém para defender Ana do comportamento agressivo de Vincent, conseguindo convencê-lo a ir embora. Após a saída de Vincent, Ana agradece a David pela ajuda, criando um vínculo de confiança e empatia entre os dois. No entanto, o cenário muda drasticamente quando Anna é sequestrada e colocada no porta-malas do carro de David, o homem que inicialmente acreditava ser seu salvador.

Ana é uma mãe solteira, imigrante e de baixa renda. Essas qualidades a qualificam como presa fácil de um assassino em série. Ao deixar a lanchonete, David sofre um acidente no meio da nevasca. Após o acidente, eles se encontram em um local completamente deserto, sem sinal de celular e próximos a uma floresta habitada por animais selvagens. Em sua busca por socorro, ele se depara com perigos naturais que superam a ameaça representada por um homem descontrolado.

O plot twist de “Sangue Frio” ocorre nos primeiros trinta minutos de filme. Embora o longa tenha apenas 90 minutos de duração, não há tempo a perder. O filme, que facilmente poderia ser adaptado como uma peça de teatro, possui características semelhantes, como longos diálogos e poucas mudanças de cenário.

A narrativa é envolvente e mantém o espectador em tensão constante do início ao fim, mesmo com o uso de poucos recursos cinematográficos. Não há grandes efeitos especiais, subtramas diversificadas ou personagens de apoio. São apenas dois personagens principais que sustentam a história.

Enquanto a sobrevivência de David passa a ser seu foco principal, eAna precisa encontrar maneiras de se salvar tanto de seu sequestrador quanto das forças implacáveis da natureza. A interação entre os dois personagens é carregada de tensão, com David lutando contra os elementos e Ana tentando escapar de sua situação desesperadora.

O filme, apesar de suas limitações de produção, consegue capturar a atenção do espectador com uma trama simples, porém eficaz. A ambientação claustrofóbica dentro do carro atolado na neve aumenta a sensação de desespero e isolamento dos personagens. A cinematografia explora bem o cenário gélido e desolado, criando uma atmosfera opressiva que contribui para o suspense.

A atuação de Allen Leech e Nina Bergman é um dos pontos altos do filme. Ambos os atores entregam performances convincentes, conseguindo transmitir a complexidade emocional de seus personagens em uma situação extrema. Leech interpreta David com uma mistura de determinação e vulnerabilidade, enquanto Bergman dá vida a Ana com uma força silenciosa e uma resiliência admirável.

“Sangue Frio”, na Netflix, não é um filme de terror convencional, mas sim um thriller psicológico que explora os limites da resistência humana frente à adversidade. A trama, embora linear, é enriquecida pela pela tensão crescente. O filme desafia o espectador a refletir sobre a natureza do heroísmo, da sobrevivência e da moralidade em circunstâncias extremas.

Ao final dos 90 minutos, “Sangue Frio” deixa uma impressão duradoura. A simplicidade de sua premissa é compensada pela intensidade emocional e pelo suspense bem construído. A produção demonstra que, com uma boa direção e atuações sólidas, é possível criar um filme envolvente e impactante mesmo com recursos limitados.

Filme: Sangue Frio

Direção: Sébastien Drouin

Ano: 2023

Gênero: Suspense

Nota: 8/10