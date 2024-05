Atuação digna de Oscar de Benicio del Toro em suspense na Netflix

Dirigir videoclipes para astros do pop como The Weeknd, Skrillex e Sam Smith certamente proporcionou a Grant Singer a disciplina necessária para realizar um projeto tão ambicioso quanto “Camaleões”. Apesar de sua estreia na direção de ficção não ultrapassar o óbvio, seu controle sobre o elenco destaca seu filme da maioria dos suspenses policiais, especialmente considerando que é o trabalho de um diretor novato.

À medida que a trama se desenrola, fica claro o esforço de Singer em evitar clichês, tarefa que ele executa de maneira irregular em várias ocasiões. Mesmo assim, o filme oferece uma visão estimulante sobre os eventos em cena, preparando constantemente o público para uma conclusão surpreendente.

Homens, ao atingirem certa idade, precisam de um motivo para recomeçar, e é com esse mote que o roteiro de Singer, Benjamin Brewer e Benicio Del Toro avança. Del Toro só aparece no meio do segundo ato, mas seu papel é crucial até o fim. No início, “Camaleões” foca na vida cotidiana de Will Grady, um homem que parece nunca ter enfrentado grandes desafios ou privações.

Justin Timberlake interpreta Grady, um megaempresário do mercado imobiliário de Scarborough, com a competência habitual, destacando a ambiguidade moral de seu personagem de maneira gradual. Grady compra um palacete a preço de banana, esperando viver lá com sua namorada, Summer Elswick, interpretada por Matilda Lutz. Este conflito inicial é apresentado por Singer de modo a não interferir na compreensão geral da trama.

A situação de Grady muda drasticamente quando ele encontra o corpo de Summer, assassinada brutalmente. Este evento coloca Grady sob suspeita, investigado pelo detetive Tom Nichols e seu parceiro Dan Cleary. Del Toro incorpora o lado obscuro de Nichols, dando ao personagem uma melancolia profunda. O casamento complicado de Nichols com Judy, interpretada por Alicia Silverstone, oferece momentos de alívio em uma narrativa essencialmente perturbadora e claustrofóbica, marcando uma estreia impressionante de Singer.

Em “Camaleões”, Singer constrói uma atmosfera de tensão e neurose, explorando temas de culpa, redenção e a busca desesperada por sentido em meio ao caos. Seu domínio sobre a narrativa visual, combinado com performances fortes do elenco, faz de “Camaleões”, na Netflix, uma experiência cinematográfica instigante e desconfortável, refletindo a habilidade do diretor em transcender as limitações típicas de um thriller policial.

Filme: Camaleões

Direção: Grant Singer

Ano: 2023

Gêneros: Drama/Suspense/Policial

Nota: 9/10