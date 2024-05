O melhor filme do momento no Prime Video

Dirigido por Kevin Macdonald, o documentário “Ascensão e Queda — John Galliano”, lançado em 2023 e agora em exibição no Prime Video, narra o começo da carreira e o enorme percalço enfrentado pelo estilista reconhecido mundialmente, John Galliano. Saído dos subúrbios ingleses para estrear na alta costura na Givenchy, posteriormente na Dior e, atualmente, na Maison Margiela, o artista que revolucionou a moda é, igualmente, um herói e um vilão na indústria.

Envolvido em pelo menos três incidentes xenófobos em um bar de Paris, John Galliano foi condenado pela Justiça e teve que pagar indenização às vítimas. Mas esta não foi a única consequência de sua atitude errática e criminosa, o estilista também foi demitido da Dior, onde havia trabalhado por 15 anos e quase afundou sua carreira.

Há muitas coisas interessantes neste filme, incluindo a delicadeza como Mcdonald trata da polêmica envolvendo o estilista e pontos de vistas das pessoas que o cercam. Afinal de contas, Galliano, depois de fazer xingamentos nazistas a diferentes pessoas em Paris, deveria ter sido banido definitivamente da indústria? O alcoolismo justifica suas atitudes moral e legalmente negativas? Há perdão para todos os erros?

Muitos acham que não há perdão para Galliano. Outros acham que sim. Crescido de uma infância difícil, maltratado por seu pai, um encanador pobre de origem portuguesa e mãe de origens espanholas, gay em uma família extremamente conservadora, ele foi aceito em uma das principais escolas de moda da Europa, a t. Martins College of Art & Design em Londres.

Um garoto tímido e dedicado, foi na faculdade que começou a se soltar e a mostrar quão longe seu talento poderia ir. Influenciado principalmente pelo cinema, seu desfile de graduação, Les Incroyables, foi inspirado pela revolução francesa, os figurinos de Napoleão Bonaparte e os filmes sobre o tema.

Com cortes assimétricos, roupas unissex e versáteis, com tecidos fluidos e que poderiam ser vestidos de qualquer forma que se colocasse no corpo, o desfile o colocou no foco de muita gente importante. No entanto, sem financiamento para suas roupas em Londres, Galliano decidiu se mudar para Paris, para conseguir ser visto por investidores e marcas.

Depois de um impulso dado à carreira do estilista por importantes figuras, entre elas de Anna Wintour, editora-chefe da revista Vogue, ele foi contratado pela Givenchy, que andava com a estética aguada e sem vida e precisava de um empurrão para se impor novamente no mercado. Desacreditado pela elite francesa, que acreditava que o estilo de Galliano era marginal demais para a alta-costura francesa, o estilista fez uma estreia revolucionária que não apenas convenceu Paris, mas o mundo de que seu talento não viria apenas para reerguer a marca, mas para transformar a moda global.

Alguns anos depois, Galliano foi contratado pela Dior, onde era incumbido de criar 32 coleções anuais. Na marca, ele trabalhou incansavelmente, até surtar, em 2011, quando se envolveu nos escândalos citados acima.

No entanto, o documentário mostra como o estilista passou de bom moço tímido de uma família conservadora, até ele se tornar um excêntrico e megalomaníaco de uma das indústrias que mais passam panos para vilões.

Ao longo dos anos de trabalho árduo, Galliano se tornou dependente de remédios, álcool e trabalho. Depressivo, o estilista protagonizou cenas vergonhosas em hotéis, bares e restaurantes. Ao mesmo tempo em que era genial, também se tornou uma prima-donna, de difícil convivência e nas quais as pessoas se sentiam obrigadas a acariciar o ego.

O filme mostra como isso o levou à ruína e sua recente reconstrução no mundo da moda. Alguém diz, em determinado ponto, que ele se recuperou rapidamente de sua queda por ser um “homem branco”. Não está errada quem disse. No entanto, até quando precisamos punir as pessoas pelos seus erros depois de arrependidas? Ao fim do documentário, nós mesmos nos vemos divididos entre o perdão e a culpa.

Filme: Ascensão e Queda — John Galliano

Direção: Kevin MacDonald

Ano: 2023

Gênero: Documentário

Nota: 9/10