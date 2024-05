O filme da Netflix vai alegrar seu coração, fazer você rir alto e até derramar algumas lágrimas

Frequentemente, os filmes proporcionam um refúgio significativo — às vezes o único — para aqueles cujos corações estão irremediavelmente despedaçados. Gradualmente, a tristeza se transforma em alegria, e, com um pouco de sorte, em felicidade. Isso transmite uma mensagem sutil de esperança, sugerindo que por mais escura e interminável que pareça a noite que aflige uma alma ferida e sem esperanças, em poucas horas, o sol pode nascer ardente, dissipando qualquer vestígio de melancolia.

A jornada individual para a recuperação geralmente inclui uma análise introspectiva profunda, sugerindo novos caminhos a seguir. Este processo não é meramente metafórico para muitos, que precisam embarcar em trajetórias arriscadas, saindo de zonas de conforto perigosas para lugares desconhecidos, numa tentativa desesperada de deixar para trás os fantasmas do passado. Esses sacrifícios dolorosos deixam marcas permanentes, mas também abrem caminho para a tão desejada cura.

No filme “The Fundamentals of Caring”, dirigido por Rob Burnett, esse processo intricado é explorado através dos personagens em uma jornada de autoconhecimento e transformações quase milagrosas. Lançado com grande expectativa no Festival Sundance de Cinema em 2016, o enredo revela os princípios essenciais do cuidado através de um acrônimo expressivo, ALOHA — Perguntar, Ouvir, Observar, Ajudar, Perguntar novamente. Esses verbos formam a base da conduta para quem deseja cuidar de pessoas com necessidades especiais, como é o caso de Benjamin, interpretado habilmente por Paul Rudd.

Mesmo sem um talento excepcional para a função, mas precisando pagar contas, Rudd encarna um personagem que se aventura em um curso de formação de cuidadores, ainda assombrado pelas consequências de um acidente fatal que envolveu seu filho há três anos, culminando no término de seu casamento. Apesar disso, ele segue adiante, obtém sua certificação e logo é entrevistado por Elsa, mãe de um jovem com distrofia muscular de Duchenne, interpretada por Jennifer Ehle. Sua entrada marca o início do conflito central da trama, procurando um cuidador qualificado para seu filho Trevor, cuja interpretação de Craig Roberts destaca-se.

Trevor, aos dezoito anos, vive uma existência restrita, marcada por piadas autodepreciativas e trotes que ele aplica. A interação inicial com Ben revela muitos desafios que o último enfrentará para ser contratado. A despeito de sua irreverência, Trevor não está pronto para enfrentar a vida além das paredes de sua casa, um fato que Ben tenta mudar ao insistir em uma viagem para visitar um poço famoso, contra os desejos da mãe do rapaz. Essa jornada, articuladamente desenvolvida por Burnett, permite que Trevor e Ben encontrem Dorothy, interpretada por Selena Gomez, e Peaches, papel de Megan Ferguson, introduzindo novas perspectivas e desafios em suas vidas.

O desfecho do filme, em que Ben decide retomar sua carreira literária documentando suas experiências como cuidador, recorre a alguns clichês familiares, mas a essa altura, o charme do elenco já conquistou a audiência, destacando o sucesso emocional de “The Fundamentals of Caring”.

Filme: The Fundamentals of Caring

Direção: Rob Burnett

Ano: 2016

Gêneros: Comédia/Drama

Nota: 8/10