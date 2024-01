Você não viu, mas deveria: obra-prima de Kleber Mendonça Filho está na Netflix e vale cada centésimo de segundo do seu tempo

Ao contemplar a trajetória do Recife, percebe-se uma cidade que enfrenta mudanças significativas, refletindo os desafios do Brasil moderno. A demolição do hotel Boa Viagem em 2000 marca simbolicamente o início de um período de declínio para esta metrópole nordestina, que já foi um dos centros comerciais e culturais mais vibrantes da região. Esse cenário de transformação serve como pano de fundo para “Retratos Fantasmas”, um filme de Kleber Mendonça Filho, que capta a essência não apenas do Recife, mas de todo o Brasil, um país que oscila entre o passado e a incerteza do futuro.

Mendonça Filho utiliza sua perspectiva pessoal para explorar temas mais amplos de identidade nacional e cultural. Ele começa com o apartamento de sua família no Recife, que se transforma em um microcosmo representativo das mudanças na cidade e no país. O filme intercala memórias pessoais com imagens de arquivo, pintando um retrato de uma cidade asfixiada por seu passado e pelo abandono.

A narrativa se aprofunda no impacto cultural e social dessas transformações através da história do apartamento da família de Mendonça Filho. A mudança desse espaço pessoal reflete as mudanças mais amplas na sociedade recifense. O filme, então, se volta para o Cinema São Luiz, um ícone da resistência cultural da cidade, agora em declínio, especialmente durante a pandemia. Este local, outrora um centro de vida cultural, simboliza a mudança na paisagem urbana do Recife, onde espaços culturais dão lugar a igrejas neopentecostais e farmácias.

Observando o Recife, mesmo à distância, há um reconhecimento de suas lutas e transformações. A cidade, e por extensão o Brasil, revela-se como um lugar de promessas não cumpridas e desafios constantes, refletindo as complexidades de uma nação em busca de sua identidade e caminho.

Filme: Retratos Fantasmas

Direção: Kleber Mendonça Filho

Ano: 2023

Gêneros: Documentário

Nota: 10