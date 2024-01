O melhor filme de suspense da Netflix, inspirado em livro premiado traduzido para 35 idiomas

A abordagem de Fernando Frías de la Parra ao adaptar o romance “Ninguém Precisa Acreditar em Mim”, de Juan Pablo Villalobos, destaca-se no cenário cinematográfico atual por sua audácia em desafiar crenças estabelecidas na cultura contemporânea. O filme explora temas de cinismo e desilusão, desviando-se da noção comumente aceita de que o humor é um remédio universal. Villalobos, vencedor do Prêmio Herralde de Novela na Espanha, é conhecido por seu estilo único, e De la Parra habilmente intensifica os elementos de tensão presentes na obra original, criando uma narrativa que é tanto surpreendente quanto natural.

A história começa com uma cena peculiar: um morador de rua encontra uma página de um livro no lixo, iniciando a narrativa de Juan Pablo, o protagonista, e seu primo Lorenzo. Ambientada na Guadalajara dos anos 1990, a trama evolui de um encontro planejado para assistir a um filme de ação até uma descoberta inesperada em uma casa de amigos. Este incidente é o ponto de partida para a jornada de Juan Pablo, interpretado por Dario Yazbek Bernal, que eventualmente se dirige a Barcelona para um doutorado na Universidade Pompeu Fabra. Sua pesquisa se concentra na influência da comicidade na literatura latino-americana.

No entanto, uma visita à Guadalajara de sua infância traz um reencontro chocante com Lorenzo, agora envolvido com o narcotráfico e dramaticamente diferente do jovem que Juan Pablo se lembrava. A morte violenta de Lorenzo diante de Juan Pablo desencadeia uma série de eventos perigosos, envolvendo tanto ele quanto sua namorada, Valentina, interpretada por Natalia Solián. Eles se veem perseguidos por criminosos, mesmo após chegarem à Espanha.

O filme avança com as experiências de Juan Pablo, mesclando realidade e ficção de forma intrigante, levantando dúvidas sobre quais aspectos da história podem ser autobiográficos. A relação de Juan Pablo com Laia, filha de um político catalão influente interpretada por Anna Castillo, adiciona outra camada de complexidade à trama. Ela serve como um elo entre as ideias utópicas de Juan Pablo e a realidade mais crua e difícil que ele ocasionalmente relembra, agravada por uma dermatite nervosa.

Este filme de De la Parra não apenas conta uma história envolvente, mas também provoca reflexões sobre a natureza da realidade, percepção e a linha tênue entre humor e amargura.

Filme: Ninguém Precisa Acreditar em Mim

Direção: Fernando Frías de la Parra

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Suspense

Nota: 9/10