Aclamado pela crítica e premiado no mundo todo, filmaço com Ethan Hawk e Philip Seymour Hoffman está no Prime Video

Sidney Lumet é uma lenda do cinema. Um dos maiores nomes da sétima arte, é ele por trás de “12 Homens e uma Sentença”, “Rede de Intrigas”, “Serpico” e “Um Dia de Cão”. Indicado a cinco estatuetas do Oscar de melhor direção, ele foi laureado, em 2005, com um prêmio honorário da Academia. Seu último trabalho antes de sua morte, em 2011, foi “Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto”, thriller com roteiro de Kelly Masterson. Este filme também foi seu primeiro e único trabalho realizado com câmeras digitais.

E bem antes dos irmãos Coen trazerem as comédias de erros para os cinemas, em que seus protagonistas passam por uma sucessão de desgraças, trapalhadas e ironias que destroem suas vidas, Lumet já havia desenvolvido e apresentado esse tipo de trama nos cinemas. Em “Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto”, os irmãos Andy (Philip Seymour Hoffman) e Hank Hanson (Ethan Hawke) planejam assaltar a joalheria de seus próprios pais. Na verdade, é Andy quem idealiza tudo. Frustrado com sua profissão, viciado em drogas, atolado em dívidas e com ressentimento do pai por sempre negligenciá-lo, ele manda Hank, seu irmão mais novo e ingênuo, para colocar o roubo em ação. O caçula também será beneficiado com o crime, já que está com a pensão alimentícia de sua filha atrasada.

Hank fica inseguro em praticar o assalto sozinho, então ele recruta alguém para ajudá-lo. Eles esperam que uma funcionária de sua mãe esteja na loja no momento, mas as coisas não ocorrem como planejado. Quando o recruta de Hank entra na joalheria, é a mãe dos irmãos, Nanette (Rosemary Harris), quem está lá. Ela reage ao assalto e acaba baleada. No hospital, os médicos noticiam sua morte cerebral. A situação se desenrola em uma espiral de mentiras e intrigas com consequências devastadoras. Além disso, enquanto se desenvolve, o enredo de Masterson ainda revela uma intricada e dramática relação familiar, cheia de dores profundas, palavras não ditas e perdões nunca solicitados.

Com cenas gravadas a partir de um operador com a câmera na mão, a vulnerabilidade e balanço das lentes trazem ao espectador um senso de realismo e urgência, nos aproximando de seus personagens e nos envolvendo em seus dramas pessoais. Com cenas impressionantes de emoção que revelam a grandeza das atuações de Seymour-Hoffman e Hawke, “Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto” é de fazer os olhos brilharem. Mas não engane, a trama também guarda uma sucessão de violências eruptivas. Sob um constante clima de tensão evidenciado por iluminação intensa, cores contrastadas e tons escuros, a trilha sonora sutil, mas impactante, também desempenha um importante papel na amplificação do suspense.

Lumet escolhe por inserir no meio de sua linha do tempo diversos flashbacks, alguns repetidos, mas que refletem diferentes pontos de vista do mesmo acontecimento, proporcionando aos espectadores um entendimento mais amplo e com diversas camadas narrativas. Sem sombra de dúvidas, no apagar das luzes e no fechar das cortinas de sua impressionante carreira cinematográfica, Lumet presenteou o mundo com uma verdadeira obra-prima.

Filme: Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto

Direção: Sidney Lumet

Ano: 2007

Gênero: Drama/Suspense/Policial

Nota: 10