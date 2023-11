Aposta da Netflix ao Oscar de melhor animação, filme com Adam Sandler acaba de chegar na Netflix

Protagonizado e coescrito por Adam Sandler, “Leo” é uma comédia de animação adorável e um passatempo para crianças e adultos lançado recentemente pela Netflix. O enredo gira em torno de Leo, um lagarto de 74 anos que vive preso em um terrário de uma escola há sete décadas, na companhia da tartaruga Squirtle (Bill Burr). Répteis de seu tipo só vivem até os 75 anos. Então, Leo sente que desperdiçou sua vida inteira e precisa recuperar o tempo perdido neste último ano que ainda lhe resta. Então, ele planeja fugir do terrário e se aventurar no mundo exterior à sala de aula.

Quando a simpática professora engravida e precisa tirar licença da escola, ela é substituída pela senhora Malkin (Cecily Strong), uma mulher rigorosa e assustadora, sem nenhum senso de humor. Então, é determinado um rodízio entre os alunos para passar um tempo com Leo em casa. Conforme passa alguns dias com cada uma daquelas crianças de quinta série, ele percebe como elas são ansiosas e passam por momentos difíceis de suas vidas, como a separação dos pais, superproteção, bullying, vida de aparências, dentre outras coisas. Leo as ajuda dando conselhos e as ouvindo, fazendo com que se sintam especiais e compreendidas.

Aos poucos, a fama de Leo vai se espalhando e todas as crianças passam a amá-lo. Tê-lo como conselheiro também melhora o desempenho dos alunos em sala de aula, tornando a experiência com a senhora Malkin um pouco menos sinistra. Leo também acaba aprendendo lições tanto quanto as ensina, se dando conta de que a verdadeira felicidade está nas experiências que se coleciona ao lado de amigos e ajudando pessoas.

No decorrer da história, amigos se tornam antagonistas e antagonistas se tornam amigos, mostrando como todos somos imperfeitos, cheios de insegurança e em constante aperfeiçoamento. O próprio Leo é desmascarado, em determinado momento, porque pede para cada criança que mantenha o segredo sobre sua habilidade de falar. Depois, elas descobrem que ele tem conversado com todas, individualmente. E o que encaixa perfeitamente neste enredo é o fato de que terapeutas têm realmente a ética de manter suas conversas com pacientes em sigilo.

As cenas musicais de “Leo” servem mais para trazer momentos cômicos e constrangedores que para realmente musicar o filme. Não são canções chatas e que tomam muito tempo da trama interrompendo as experiências dos verdadeiros diálogos. Pelo contrário, são rápidas e engraçadinhas, servindo como mais uma ferramenta de dinamismo.

Adam Sandler e Bill Burr não são as únicas celebridades a emprestarem suas vozes para esta animação. O comediante ainda incluiu suas duas filhas, com quem contracenou recentemente em “Você Não Tá Convidada Pro Meu Bat Mitzvah!”, Sunny e Sadie Sandler, que interpretam as crianças Summer e Jayda, respectivamente. Ainda fazem parte do time de vozes Rob Schneider, Jason Alexander e Allison Strong.

“Leo” é adorável e engraçadinho, com pitadas de drama. Ele trata de assuntos adultos, como o envelhecimento e a morte, além de ansiedade e outros temas familiares mais pesados. No entanto, ele consegue mascarar esses assuntos com leveza, de forma comunicável e acessível para crianças.

Filme: Leo

Direção: Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Animação/Musical

Nota: 9/10