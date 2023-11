3 filmes extraordinários na Netflix que estão entre os mais vistos no Brasil

Um Lugar (2021),Robin Wright

Divulgação / Nomadic Pictures

Edee é uma mulher que sofre com uma perda pessoal devastadora e decide se isolar em uma cabana remota nas montanhas do Wyoming, longe da sociedade e da civilização. Lutando para sobreviver e sem nenhuma experiência prévia de vida na natureza selvagem, Edee se vê em uma situação desesperadora. É quando Miguel, um caçador local, a encontra e decide ajudá-la. Ele a ensina a sobreviver nas duras condições da natureza e, ao longo do tempo, uma profunda amizade se desenvolve.