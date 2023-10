Na Netflix: a mais bela história de amor do século 21. Nenhum filme deste século vai emocioná-lo tanto

As decisões que tomamos ao longo da nossa existência, moldam trilhas inesperadas, previsíveis ou não. Muitas vezes, somos tomados pelo desconhecido sobre o que o amanhã reserva, tendo caminhos aparentemente simples e outros mais árduos. “Pérolas no Mar”, a estreia cinematográfica de Rene Liu, é um mergulho profundo nas águas turbulentas das possibilidades, narrando o entrelaçamento de Xiaoxiao (Dongyu Zhou) e Jianqing (Boran Jing). Os dois se cruzam em um trem rumo à sua cidade natal na véspera do Ano Novo de 2006. Pequim, a metrópole em ascensão, é o palco onde ambos aspiram construir suas vidas, ansiando por sucesso e evolução.

Nos primeiros capítulos de sua história, o laço entre eles é de mera amizade. Mas a cidade, com seus desafios, começa a desmantelar as esperanças e sonhos, fazendo com que os amigos de Jianqing retornem ao conforto de sua cidade natal. Com o tempo, restam apenas ele e Xiaoxiao — a jovem radiante, por vezes imprudente, que busca incessantemente por um porto seguro em meio à tempestade de seus relacionamentos falhos. Ela anseia por um escape de sua realidade, marcada pela insegurança financeira e pelo tumulto de vender mercadorias nas ruas, sempre temendo ser pega pelas autoridades.

Jianqing, desde sempre envolto por sentimentos profundos por Xiaoxiao, é seu fiel escudeiro, oferecendo-lhe refúgio e proteção. O tempo torna-se testemunha de sua aproximação e, eventualmente, Xiaoxiao rende-se ao amor que ele oferece. Juntos, embarcam em uma jornada de paixão, ternura e histórias memoráveis. Porém, a hostilidade da metrópole não dá trégua, e a pobreza torna-se uma sombra persistente em suas vidas. Jianqing almeja o sucesso com seu projeto de videogame, mas a caminhada rumo ao triunfo é repleta de obstáculos.

A passagem do tempo, aliada aos desafios, começa a criar rachaduras em sua relação. O amor, apesar de sua força, por vezes, não é o suficiente para mantê-los unidos. Xiaoxiao, agora mais centrada e consciente, toma a difícil decisão de seguir em frente, abandonando um Jianqing cuja determinação em prosperar obscureceu o valor das pequenas alegrias cotidianas. Em meio a esta turbulência, o elo entre eles desvanece.

Uma década se passa e o destino, sempre imprevisível, coloca-os juntos novamente — desta vez, em um avião atrasado por condições climáticas adversas. Confinados em um hotel, uma onda de nostalgia os inunda, e eles revisitam memórias repletas de afeição e desafios. Jianqing, agora estabilizado e com uma família, contrasta com Xiaoxiao, que carrega consigo uma solidão palpável. Em um diálogo carregado de emoção, eles refletem sobre suas vidas e as escolhas que os levaram por caminhos tão distintos.

A narrativa de “Pérolas no Mar” é um lembrete potente sobre a efemeridade da existência humana, a preciosidade do amor e a complexidade de nossas decisões. É uma convocação para que apreciemos as fases de transformação e que expressemos nossos sentimentos enquanto é possível. Este filme é uma joia delicada e evocativa, que, ao mesmo tempo que nos eleva, também nos confronta com a complexa realidade da condição humana.

Filme: Pérolas no Mar

Direção: Rene Liu

Ano: 2018

Gênero: Romance/Drama

Nota: 9/10