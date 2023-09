Uma das comédias mais esperadas do ano, filme com Jennifer Lawrence acaba de chegar na HBO Max

Ganhadora do Oscar de melhor atriz com apenas 23 anos, Jennifer Lawrence é um ícone do talento e carisma feminino em Hollywood. Ela é a estrela da comédia “Que Horas Eu te Pego?”, de Gene Stupnitsky, que coescreveu o roteiro com John Phillips. Nem o status de premiada da Academia e nem o salário na casa dos 20 milhões foram suficientes para fazê-la incluir em seu contrato uma cláusula sobre não aparecer nua, porque nesta comédia, vemos nus de corpo inteiro e bastante explícitos da atriz. Já tinha um bom tempo que comédias com restrição de idade não eram lançadas nos cinemas.

No filme, ela interpreta Maddie, uma mulher expansiva, que ganha a vida como motorista de aplicativo e que acumula uma fortuna em dívidas. Devendo a hipoteca, ela perde o carro, sua fonte de renda, dado como garantia, e ainda está prestes a também perder a casa, um resort costeiro em Montauk deixado de herança pela mãe, caso não quite a dívida atrasada. Desesperada, Maddie recorre a métodos nada ortodoxos para tentar se salvar da crise.

Quando vê um anúncio de um casal rico oferecendo um carro para qualquer garota atraente na casa dos 20 anos que tope namorar seu filho tímido de 19, ela logo vê a situação como ideal para solucionar seu problema. Então ela bate na porta da mansão dos Becker e se senta ao sofá com Laird (Matthew Broderick) e Alison (Laura Benanti) para a entrevista de “emprego”.

Os pais superprotetores acreditam que seu filho introspectivo precisa de um empurrãozinho para ganhar mais autoconfiança e segurança para encarar seus primeiros dias em Princeton, universidade de elite na qual foi aceito. Maddie convence o casal, embora não esteja mais na casa dos 20, mas dos 30, que é a pessoa ideal para sair com o garoto. Então, eles armam um plano escondido do adolescente para que o romance ocorra da forma mais natural e espontânea possível.

Maddie, que agora precisa atravessar a cidade em patins, vans velhas e carros comerciais plotados emprestados por seus amigos, vai até o abrigo de animais abandonados onde Percy (Andrew Barth Feldman) é voluntário para tentar seduzí-lo. Jennifer Lawrence é naturalmente hilária e tem um timing incrível para a comédia, nos fazendo gargalhar de poucos em poucos minutos. Seu envolvimento com o rapaz, que deveria se desenvolver da maneira mais sutil possível, não tem como dar mais errado. Uma sequência de absurdos acontece, desde Percy confundí-la com uma sequestradora e inabilitá-la com um spray de pimenta nos olhos até Maddie lutar completamente nua na praia contra pessoas que tentavam levar embora suas roupas.

Uma sátira com um fundo de crítica social, em que Stupnitsky critica levemente as elites que tomam conta das cidades turísticas durante o verão enquanto seus moradores ficam sem fonte de renda durante o resto do ano, “Que Horas Eu Te Pego?” ainda provocou alvoroço ao retratar um romance entre uma mulher 15 anos mais velha que o rapaz. Stupnitsky rebateu as críticas afirmando que ninguém se importou quando Lawrence viveu um romance com um homem 15 anos mais velho em “O Lado Bom da Vida”.

Lawrence brilha com todo seu carisma e apelo humorístico em um dos filmes mais divertidos que assisti neste ano, embora não seja exatamente extraordinário. Ela, no entanto, é. É Lawrence que faz cada minuto dessa comédia valer a pena.

Filme: Que Horas Eu Te Pego?

Direção: Gene Stupnitsky

Ano: 2023

Gênero: Comédia

Nota: 8/10