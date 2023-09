Charlize Theron vai te alucinar em um dos filmes mais assistidos da Netflix, visto por mais de 125 milhões de pessoas

Charlize Theron, com sua versatilidade inigualável, tem o dom de trazer à vida histórias de ação com maestria e profundidade. Seu talento é evidente ao capturar a atenção do público por meio de narrativas meticulosamente construídas, onde cada cena e cada diálogo são cruciais para a progressão da trama. Ao nos lembrarmos de sua atuação em clássicos recentes como “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015) e “Atômica” (2017), percebemos uma Theron em pleno domínio de suas habilidades. Ela é perspicaz ao entender que a violência, quando utilizada com propósito narrativo e não apenas como recurso visual, torna-se uma ferramenta poderosa para comunicar mensagens complexas ao espectador.



Em cada papel, Theron se despe de seus papéis anteriores, reinventando-se, mas sempre mantendo sua assinatura de força e determinação. Essa evolução é ainda mais evidente em “The Old Guard” (2020), onde sua personagem, Andy, é a personificação de uma raiva contida, mas também de uma resiliência eterna.

Greg Rucka, o talentoso roteirista por trás dessa adaptação, mergulha fundo no universo dos personagens, criando um ambiente denso e cativante. Sua narrativa em “The Old Guard” supera as expectativas convencionais do gênero ao equilibrar ação e profundidade emocional. A imortalidade, muitas vezes glamourizada em histórias de super-heróis, aqui é apresentada com todas as suas nuances: o peso da eternidade, a culpa de sobreviver àqueles que amamos e o remorso de ações passadas que não podem ser desfeitas. A narrativa não esconde essas complexidades, e através do desenvolvimento meticuloso de cada personagem, revela a verdadeira natureza de suas almas.

Andy, uma líder nata e de convicções fortes, comanda um grupo de soldados imortais composto por personalidades distintas e fascinantes. Nicola, o estrategista; Joe, o coração; e Booker, o intelectual. Cada membro traz uma camada adicional de riqueza à trama. No entanto, é a introdução de Nile, uma jovem e destemida fuzileira naval, que adiciona uma reviravolta intrigante. Ao ser confrontada com sua nova realidade imortal, Nile luta com a ideia de deixar sua vida anterior e todos os que ama, tornando-se assim uma figura central na evolução da história.

Dirigido com precisão e paixão por Gina Prince-Bythewood, o filme aborda uma ampla gama de conflitos humanos e sociais. Desde o amor eterno e transcendente entre Nicky e Joe, até a busca frenética e moralmente questionável de Merrick, um cientista obcecado pela fonte da imortalidade. E, mesmo em meio à ação constante e ao suspense crescente, o filme se destaca pela sutileza com que trata temas profundos, combinados com uma pitada de sarcasmo. Essa abordagem bem equilibrada, entre o drama intenso e o humor sutil, é o que torna “The Old Guard” não apenas um excelente filme de ação, mas também um marco no cinema contemporâneo, que certamente influenciará produções futuras.

Filme: The Old Guard

Direção: Gina Prince-Bythewood

Ano: 2020

Gêneros: Ação/Fantasia

Nota: 10/10