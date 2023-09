O filme subestimado da Netflix que vai te levar para dentro dele e te perturbar por 104 minutos

No vasto universo cinematográfico, cada ano nos oferece uma variedade de filmes, alguns dos quais chamam a atenção de diferentes públicos. Entre tantas produções, temos “A Casa” (2020), dirigido pelos irmãos Àlex e David Pastor. Este filme explora temas como desemprego, pressões das redes sociais, aparências sociais e relações humanas no mundo atual.

Observando o cenário cinematográfico atual, os irmãos Àlex e David Pastor optaram por desenvolver uma narrativa própria. Com “A Casa” (2020), eles se aprofundam em temas relevantes da nossa sociedade, como desemprego e a consequente instabilidade social, e a tensão constante de aparências nas redes sociais. O filme promove uma reflexão sobre tais assuntos, ressoando fortemente em alguns pontos.

Javier Muñoz, interpretado por Javier Gutiérrez, encontra-se no centro desta trama. Muñoz representa muitos que, após enfrentarem adversidades como a perda de emprego, são forçados a reavaliar seus estilos de vida. A mudança de um apartamento luxuoso em Barcelona para um espaço mais simples demonstra sua tentativa de adaptação, que é desafiada por desejos e pressões sociais.

A abordagem dos irmãos Pastor começa com um tom mais leve, onde Muñoz é apresentado como um publicitário competente, porém desalinhado com as demandas atuais do mercado. Suas dificuldades em se adaptar a este novo ambiente culminam em situações constrangedoras, como uma entrevista de emprego malsucedida. A frustração e desespero de Muñoz são palpáveis, especialmente após um episódio em que ele desconta suas emoções em seu próprio carro.

Ao longo da trama, vemos o ressentimento de Muñoz direcionar suas ações. Gutiérrez descreve a intensa obsessão de Muñoz com convicção. A intricada teia de relações entre Muñoz, Tomás e sua família, junto com a intervenção de Damián, o jardineiro, trazem reviravoltas ao enredo.

A abordagem dos irmãos Pastor em “A Casa” não se limita à narrativa, mas também se aprofunda na psicologia do protagonista. A transformação de Muñoz, suas conquistas e derrotas são retratadas com detalhes, fazendo referência a outros personagens icônicos do cinema. A essência do filme propõe reflexões sobre os dilemas humanos frente às pressões da sociedade moderna.

Filme: A Casa

Direção: Àlex e David Pastor

Ano: 2020

Gênero: Suspense/Terror

Nota: 9/10