Filme com Jack Nicholson na Netflix vai jogar com a sua mente e te levar ao limite da sanidade

Policiais são diariamente confrontados pelos perigos e horrores da profissão. É por conta de sua coragem e preparo que são levados pelo ofício a adentrar às cenas de crimes mais bárbaros e a investigar casos horripilantes e traumáticos. É óbvio que esse contato constante com a morte em sua forma mais violenta provoca impactos emocionais. Não há dúvidas de que esses profissionais precisam de acompanhamento psicológico para que essa rotina pesada não os derrube física e emocionalmente.

No thriller investigativo “A Promessa”, Jack Nicholson encarna o detetive veterano Jerry Black. Prestes a pendurar as chuteiras, ele decide manter o distintivo na carteira para um último caso: o assassinato cruel de uma menininha em Reno, Nevada. A mãe da garota morta o faz prometer que irá encontrar o assassino.

A polícia apreende Wadenah (Benicio del Toro), um caçador indígena na região acusado de um estupro anterior, e o interroga, acreditando se tratar do assassino. O homem, que claramente tem problemas mentais, admite o crime, mas Black não está convencido de que ele seja o real culpado. Então, o detetive continua perseguindo os rastros do homicídio em busca do verdadeiro psicopata e descobre casos semelhantes com o mesmo padrão na região. Convencido de que se trata de um serial killer, ele causa mal-estar na delegacia local quando desafia a autoridade do xerife, que encerra o caso com Wadenah como único suspeito.

Cada vez mais fundo em suas próprias investigações, e obcecado em solucionar o crime, Black gradualmente aumenta seu consumo de cigarros e álcool, demonstrando também sua sensação de perda de controle sobre o caso e sobre suas emoções. Enquanto as apurações avançam, vemos o declínio mental do protagonista.

Em uma lanchonete, ele conhece Lori (Robyn Wright), garçonete e mãe de Chrissy (Pauline Roberts), uma garotinha que está dentro do perfil das vítimas do suposto assassino em série. Lori sofre violência doméstica do ex-marido e acaba sendo acolhida, com sua filha, por Black. Os laços entre ele e as duas se estreitam, conforme Black sente a presença desse homem perigoso e sem rosto se aproximar cada vez mais de Chrissy. Mas os suspeitos levam a uma sucessão de reviravoltas que transformam o filme em uma experiência ainda mais angustiante e tensa.

Dirigido por Sean Penn, “A Promessa” têm curtas mas marcantes aparições de diversas personalidades de peso, como Mickey Rourke, Helen Mirren, Aaron Eckhart, Vanessa Redgrave, Tom Noonan, Harry Dean Stanton, Lois Smith, Patricia Clarkson, Sam Shepard, dentre outros. Inclusive, esse foi um dos primeiros trabalhos de Rourke depois de seu hiato do cinema. Sua atuação impactante como pai de uma das vítimas foi crucial para que ele conseguisse retornar para seus papeis de relevância. Do elenco, nove atores e atrizes foram indicados ao Oscar, dos quais quatro foram vencedores: Redgrave, Nicholson, Del Toro e Mirren.

Adaptado do romance alemão de Friedrich Dürrenmatt, o enredo é baseado levemente em casos reais investigados pelo detetive Joe Depczynski, que atuou como consultor nessa produção.

Filme: A Promessa

Direção: Sean Penn

Ano: 2001

Gênero: Thriller/Policial/Crime

Nota: 8/10