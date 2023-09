Suspense sueco da Netflix é o filme mais assistido da atualidade em 110 países

A experiência da paternidade e maternidade pode revelar as facetas mais escuras e desconhecidas dos indivíduos. Nos complexos emaranhados do relacionamento humano, as histórias dessas duas figuras centrais são repletas de expectativas, sonhos compartilhados e, frequentemente, frustrações. “Um Dia e Meio” não apenas se atreve a adentrar nesse mundo intricado, mas também explora a cultura e o ambiente em que esses eventos se desenrolam.

A paisagem sueca, com seus longos dias de verão e seu sol quase etéreo, age quase como um personagem adicional na trama. É contra esse pano de fundo que Artan luta não apenas contra a sociedade e sua ex-esposa, mas também contra suas próprias inseguranças e medos. A busca pela pequena Cassandra não é apenas uma questão de custódia, mas também uma jornada para encontrar um senso de pertencimento em um mundo que, muitas vezes, parece hostil.

Louise, por outro lado, é uma mulher dilacerada entre proteger sua filha e confrontar as escolhas de seu passado. Enquanto muitos podem vê-la como a antagonista, seu retrato no filme mostra que, às vezes, as linhas entre o certo e o errado são turvas. A dinâmica entre ela e Artan é complexa, repleta de paixões intensas e memórias dolorosas.

O elenco coadjuvante também adiciona profundidade ao filme. Os amigos e familiares de Artan e Louise não são meros espectadores; eles são reflexos dos desafios, preconceitos e dilemas morais enfrentados pelo casal central. Cada personagem, de alguma forma, é um espelho dos conflitos internos que tanto Artan quanto Louise enfrentam.

A cinematografia é magistralmente orquestrada. A câmera se move com uma graça quase poética, capturando os momentos íntimos com uma sensibilidade terna. As cores suaves, especialmente o azul e o grená que são repetidamente evidenciados, agem como símbolos sutis da tensão e do equilíbrio que o filme busca explorar.

Além disso, a trilha sonora, composta por orquestrações suaves e melancólicas, reflete os altos e baixos emocionais da narrativa. Cada nota parece ecoar os sentimentos reprimidos e as emoções cruas dos personagens.

Em suma, “Um Dia e Meio” não é apenas um thriller sobre um conflito de custódia; é um mergulho profundo na psique humana, nas nuances culturais da sociedade sueca e na infinita capacidade do coração humano de amar, odiar e, acima de tudo, buscar redenção. É uma obra que questiona os limites do amor paternal e a extensão em que alguém pode ir para proteger aqueles que mais ama.

Filme: Um Dia e Meio

Direção: Fares Fares

Ano: 2023

Gêneros: Ação/Drama/Suspense

Nota: 9/10