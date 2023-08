Filme eletrizante e frenético de Guy Ritchie está no Prime Vídeo e não te deixará desviar o olhar

“Magnatas do Crime” é o clássico “arroz com feijão” de Hollywood. O filme segue com êxito a tradicional receita de sucesso dos grandes blockbusters norte-americanos: um roteiro repleto de cenas variadas e personagens diversos, ritmo acelerado e eletrizante que prende o espectador à tela, cenas de ação de tirar o fôlego e um final supostamente surpreendente.

De fato, encontrei-me sem fôlego diversas vezes enquanto assistia a este filme. Com diálogos velozes, cenas curtas e um ritmo frenético, somos bombardeados por informações e imagens, tornando a experiência intensa, mas um tanto cansativa.

A trama nos apresenta a Mickey Pearson (Matthew McConaughey), um poderoso empresário que lidera um império bilionário de maconha. Quando ele tenta vender seu império a um colega, uma série de eventos se desenrola, envolvendo crime, assassinato, chantagem, máfias e gângsteres.

Após a cena inicial que nos introduz ao protagonista, o longa revela uma vinheta de abertura bastante incomum no cinema, mas que é interessante, já que captura a essência do filme, marcado por muitos elementos gráficos e uma montagem diferenciada.

Em seguida, conhecemos Fletcher (Hugh Grant), o detetive particular ambicioso que visita a casa de Raymond (Charlie Hunnam) para lhe fazer uma proposta. Ele pede 20 milhões de libras em troca de todas as informações e gravações que possui sobre o caso de seu chefe, Mickey Pearson. Raymond aceita ouvir a história, e, a partir daí, todo o filme é narrado sob o ponto de vista de Fletcher.

Mickey Pearson é o verdadeiro “rei da selva” dos mafiosos e se destaca como um personagem marcante, sendo simultaneamente o herói e o grande vilão do enredo. Com a ambição de proteger seu império, Mickey enfrenta qualquer desafio e se submete às mais brutais atrocidades para atingir seu objetivo.

Assim, com seus personagens interessantes e um roteiro repleto de camadas e subtramas, o filme ressalta o que Guy Ritchie sabe fazer de melhor. A abordagem estilística, os elementos sonoros e gráficos, e uma montagem em harmonia com a trilha sonora, reforçam a identidade do autor.

O filme cumpre o que se propõe: uma narrativa eletrizante e acelerada, recheada de reviravoltas e elementos cômicos típicos do diretor. É um prato cheio para os amantes de histórias criminais e cenas de ação impactantes. Apesar disso, o filme é despretensioso e não se apresenta como a próxima grande obra do século ou como um filme transformador.

É a escolha ideal para quem procura um blockbuster bem-executado para assistir no final de semana.

Filme: Magnatas do Crime

Direção: Guy Ritchie

Ano: 2019

Gêneros: Crime/Comédia

Nota: 7/10