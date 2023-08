Uma das mais belas histórias de amor do cinema contemporâneo está no Prime Video, e você ainda não assistiu

Muitos consideram as comédias românticas clichês, criticando-as por suas histórias repetitivas, enredos previsíveis e personagens superficiais. Eu, no entanto, vejo a comédia romântica como um gênero capaz de abordar temas profundos de maneira leve e descomplicada, como relacionamentos conjugais, primeiros amores e sexualidade.

Em “Simplesmente Acontece”, a narrativa não foge à regra. Ela segue dois jovens britânicos, Rosie (Lily Collins) e Alex (Sam Claflin), amigos inseparáveis desde a infância. Compartilham sonhos: Rosie aspira gerenciar seu próprio hotel e Alex sonha com a medicina em Harvard.

No último ano escolar, para o aguardado baile, Alex convida Bethany Williams (Suki Waterhouse), a garota mais desejada, e Greg (Christian Cooke) leva Rosie. Durante o evento, Rosie e Alex trocam provocações e tentam causar ciúmes em seus respectivos pares. Em determinado momento, Rosie e Greg se retiram para um quarto de hotel, e após a relação, Rosie se dá conta de um problema com o preservativo. Desesperada, ela recorre a Alex, que a ajuda a procurar um hospital.

Pouco tempo depois, Rosie descobre que está grávida de Greg, o que muda radicalmente seus planos. A jovem que sonhava em conhecer o mundo ao lado de seu melhor amigo agora se vê diante da responsabilidade de ser mãe. Rosie emerge como a verdadeira heroína da história, e nós, espectadores, somos conduzidos por sua jornada.

Na sequência, Alex muda-se para Boston e começa um romance com Sally (Tamsin Egerton), enquanto Rosie enfrenta os desafios da maternidade solo. Apesar dos encontros e desencontros, a tensão crescente entre os dois é palpável. Embora obstáculos se interponham, o que realmente queremos é vê-los juntos.

A genuinidade da relação entre Alex e Rosie é seu trunfo. Não é o amor à primeira vista, mas algo construído com o tempo. A narrativa, carregada de melodrama, nos faz torcer incessantemente por eles. Independentemente de seus compromissos amorosos, a química entre os dois é inegável. O filme exacerba emoções, tornando-se fácil nos identificar com seus dilemas.

A narrativa, seguindo a clássica jornada do herói, nos mostra Rosie enfrentando adversidades: gravidez precoce, maternidade solo, traição e a perda de seu pai. Mesmo assim, ela se reinventa, tornando-se uma mulher resiliente.

Para mim, esta não é apenas uma história de amor, mas sim sobre Rosie, a verdadeira protagonista. Ela realiza seus sonhos e encontra seu final feliz com Alex. No entanto, o foco não é apenas o romance.

A arte reflete a vida, e este filme é um retrato fiel dela. Com altos e baixos, “Simplesmente Acontece” ensina que a vida nem sempre segue nossos planos. Ao fim, o filme nos deixa com sentimentos mistos, provando que uma comédia romântica pode, de fato, ser mais profunda do que simplesmente um romance.

Filme: Simplesmente Acontece

Direção: Christian Ditter

Ano: 2014

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 10/10