Indicado a 3 Oscars, filme de Paul Thomas Anderson é uma das obras-primas do Prime Video

“Licorice Pizza” é o mais recente trabalho do renomado diretor Paul Thomas Anderson, responsável por filmes como “O Mestre”, “Magnólia” e “Trama Fantasma”. Em 2022, a obra foi indicada ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor roteiro original e melhor direção.

A trama, uma comédia romântica, segue o amadurecimento do casal Gary (Cooper Hoffman) e Alana (Alana Haim). Gary, um jovem ator e empreendedor, está em busca de crescimento profissional. Já Alana, significativamente mais velha, busca seu propósito na vida.

O encontro entre eles acontece quando Gary conhece Alana no dia da foto da sua escola e a convida para jantar. A princípio relutante, Alana aceita. Desde o início, é evidente a disparidade de maturidade entre eles e suas distintas perspectivas de vida. Gary é mulherengo, infantil e ambicioso, enquanto Alana demonstra uma maturidade resignada e certa dose de pessimismo.

No início da trama, Gary convida Alana para acompanhá-lo numa viagem profissional. Durante o percurso, Alana começa a se interessar por Lance (Skyler Gisondo), ameaçando a relação do casal. Entretanto, a conexão entre os dois permanece forte. Em um dos momentos mais emocionantes do filme, Gary, sentindo sua falta, liga para Alana. Durante a ligação, prevalece um silêncio intenso, mas ambos compreendem as emoções mútuas. Esse episódio marca a reaproximação do casal, levando à segunda fase da história.

Gary, afastando-se da atuação, funda uma empresa de colchões d’água, enquanto Alana mergulha no mundo da atuação. Enquanto perseguem seus sonhos profissionais, enfrentam diversos desafios e conflitos.

Anderson desenha um cenário da Califórnia dos anos 1970, repleto de descobertas, conflitos, risadas e empreendimentos. No entanto, o cerne da narrativa gira em torno das descobertas: a sexualidade na adolescência, o primeiro grande amor, ciúmes, conflitos de interesse e as diferenças de idade e maturidade. Estes desafios, paradoxalmente, tornam ainda mais cativante a torcida pelo casal.

O filme destaca uma característica marcante da juventude: a busca incessante por algo mais. Seja pela realização de um sonho profissional ou pelo sucesso financeiro. Gary e Alana são personificações dessa busca. Eles estão em constante movimento, um símbolo da vontade de viver intensamente.

Nem Alana nem Gary são extremamente bonitos ou bem-sucedidos. Ambos provêm de uma cidade pequena, com vidas simples, mas, ainda assim, alcançam significativas mudanças em suas trajetórias. O roteiro brilha ao proporcionar identificação com os personagens. Alana, de uma jovem judia desencantada, evolui para trabalhar em uma campanha política. Gary, inicialmente um adolescente sonhador, estabelece-se como um empreendedor bem-sucedido.

“Licorice Pizza” é uma coming of age leve e envolvente, acompanhada de uma trilha sonora impecável. É um lembrete de quão mágico o cinema pode ser e de como uma história simples sobre amadurecimento pode surpreender.

Filme: Licorice Pizza

Ano: 2021

Gênero: Romance/Comédia

Direção: Paul Thomas Anderson

Nota: 10/10