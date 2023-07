Ginástica para escritores

O personal trainer resolveu abrir uma turma especializada, apenas para escritores. Logo recebeu alguns alunos, escritores que resolveram tirar a barriga da frente do computador e se matricular. O professor começou sua aula:

— Aqui não vai ter moleza não! Vamos começar com um exercício simples. Eu vou colocar um laptop aqui. Eu quero ver todo mundo correndo em círculo. O primeiro que chegar no laptop, senta e digita uma frase. Levanta e volta a correr e o seguinte senta e continua a história. É só uma frase cada um, depois levanta e corre de novo. Se eu ler o texto final e não gostar tem que fazer tudo de novo!

— Mas…

— Não tem “mas”. Vamos lá!

— Agora é agachamento e leitura. Vai agachando com um livro na mão até ler um conto inteiro. Não é crônica, é conto! E não me venham com minicontos! Não adianta enrolar, fingir que leu que depois vai ter que abaixar lendo um romance!

— Vamos lá! Fazendo polichinelo. A cada dez, escreve uma poesia. Não vale rimar em “ão”! Não vale hai-kai!

— Bora cambada de preguiçosos! O exercício agora é diálogo e flexão de braço. Escreve uma linha de diálogo e faz uma flexão. Escreve outra linha, mais uma flexão. Vamos lá: quero cinco páginas de diálogos pra cada um!

— Mas…

— Bora cambada! Quero bons diálogos! Não quero reclamação! E não quero ver erros de português também!

— Agora todo mundo fazendo abdominal! Faz cinco abdominais e escreve um parágrafo! Depois mais cinco e mais outro parágrafo! Vamos lá! Quero textos originais. Se eu souber que algum de vocês usou o Chatgpt para escrever, vai pagar dez flexões!

Vamos lá!

A turma é um sucesso. O livro com os textos produzidos nas aulas sai no mês que vem e a divulgação vai ser bastante intensa. Uma verdadeira maratona. Literalmente.