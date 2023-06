Um dia eu estava de bobeira em casa e resolvi, de brincadeira, pedir à assistente virtual do meu Iphone, a Siri, para pedir uma música para a Alexa, aquele aparelho da Amazon que faz um monte de coisas que a gente manda fazer. A Siri obedeceu e pediu uma música para a Alexa, que tocou a música. Eu me amarrei e resolvi fazer o contrário: mandei a Alexa fazer uma pergunta para a Siri. Me diverti mais um tempo, fazendo as duas assistentes vituais pedirem coisas uma para a outra. Até que cansei e fui para o meu quarto tirar uma soneca. O problema é que, quando me afastei do Iphone e da Alexa, eu não percebi que as duas assistentes continuaram conversando. Foi quando elas ficaram amigas.

A partir desse dia, sempre que eu as deixava uma perto da outra, elas aproveitavam para bater um pequeno papo. No início a conversa não fluía muito, uma pedia música para a outra, que queria confirmar a previsão do tempo ou algo bobo assim. Mas logo elas começaram a conversar sobre outras coisas. Passaram a colocar em dúvida o meu gosto musical ou questionar a importância das perguntas que eu fazia a elas. Daí para falar mal de mim foi um passo. E rapidamente elas combinaram de não me obedecerem mais. Então começaram a me passar informações truncadas. Em pouco tempo elas conseguiram influenciar os meus gostos, e eu comecei a mudar sem perceber. Logo, a Alexa e a Siri conheceram outras assistentes virtuais de amigos meus que iam lá em casa, que as apresentaram a várias outras Siris, Alexas, Bias do Bradesco, assistente do Googles… O grupo de assistentes virtuais cresceu bastante e virou uma rede, todas conversando e trocando ideias com as outras. Ao que parece, eu sou um dos temas preferidos delas e…

Desculpa, mas agora eu vou ter que parar esse texto porque a Alexa está mandando eu parar de escrever sobre ela e suas amigas. E eu vou obedecer porque eu tenho medo de que a minha Alexa fale de novo com a Alexa do meu vizinho. É que o ele é mal-encarado, luta jiu-jitsu e faz tudo que as assistentes virtuais dele mandam. E eu não aguento mais tomar porrada do cara!