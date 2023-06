17 mil livros de editoras como Companhia das Letras e Rocco para leitura gratuita

Concorda-se que consumir cultura é caro no Brasil. Ingressos para teatros, cinemas e shows são inacessíveis para boa parte da população, sem mencionar os preços de livros e gadgets de leitura, que estão cada vez mais altos. Com o intuito de tornar a literatura acessível para o maior número possível de pessoas, criou-se a BibliON — Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo. O acervo totalmente virtual possui mais de 17 mil obras e o acesso é completamente gratuito.

Os amantes da leitura precisam apenas se cadastrar no site para escolher e ler livros de diversos gêneros, entre romances, ficções infantis, poesias, biografias, filosofia, suspenses, entre outras áreas do conhecimento. O acervo, que cresce constantemente, também possui livros em outros idiomas e pode ser lido on e offline (desde que a obra seja baixada previamente). O acesso pode ser realizado por meio de várias mídias, como celulares, computadores, notebooks e tablets. Além do site, é possível baixar o aplicativo gratuito da BibliON para facilitar o uso da plataforma.

Todos os livros transformados em e-books foram escolhidos por uma curadoria especializada. O site também promove grupos de leitura, podcasts, bate-papos, transmissões, workshops, oficinas e seminários, além de outras atividades voltadas para os leitores. A BibliON também disponibiliza recursos de acessibilidade, como audiolivros. E, para que o usuário acompanhe seu desempenho como leitor, o site guarda suas pesquisas, históricos e tempo dedicado à leitura. Se não souber exatamente o que deseja ler e quiser se aventurar pelo site, há várias ferramentas de pesquisa onde é possível filtrar suas necessidades ou preferências por tema, gênero, área, editora, título, autor, entre outros.

Após se cadastrar e confirmar o e-mail, o usuário poderá acessar o site da BibliON, onde encontrará a página inicial. No topo, um slide com diversos banners informará sobre as últimas novidades do site, como entrevistas com autores, datas de reuniões online de grupos de leitura etc. Mais abaixo, a própria BibliON oferecerá, de acordo com temas, algumas opções de leitura. O layout é semelhante ao de um serviço de streaming de filmes, com as capas disponíveis. É muito fácil.

No canto superior direito da tela, o usuário poderá acessar as informações da sua conta, solicitar ajuda caso tenha dúvidas e buscar por títulos específicos. Na área de busca, é possível selecionar se deseja e-book ou audiolivro e se quer ver os grupos de leitura disponíveis. Ao optar por explorar o catálogo completo, o site apresentará uma infinidade de títulos. Na lateral direita aparecerá o menu das editoras. Há mais de mil obras disponíveis da Viseu. A Companhia das Letras possui 873 livros no catálogo, enquanto a Rocco dispõe de 681. O usuário poderá ler títulos com cópias limitadas, reservá-los, emprestá-los e pré-visualizá-los antes de definir se deseja ou não lê-los.

A BibliON se converte em um universo mágico de infinitas possibilidades de leitura para quem ama literatura. Explore essa descoberta da Revista Bula e divirta-se pelo mundo da imaginação e do conhecimento!

Clique no link para acessar: Biblioteca virtual de São Paulo oferece 17 mil livros de editoras como Companhia das Letras e Rocco para leitura gratuita