Realizado pelo Governo de Goiás, festival terá como tema os biomas Cerrado e Amazônia e vai contar com mostras competitivas, programação cultural e formativa diversificada, homenagens e grandes shows musicais

De 13 a 18 de junho, a cidade de Goiás receberá a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que terá como tema Cerrado e Amazônia: Dois Territórios, um Só Futuro. O evento contará com uma programação variada, incluindo mostras competitivas, minicursos, oficinas e laboratórios de cinema, sessões especiais de filme, première, homenagens, conferências, mesas de debate, rodas de conversa, tenda multiétnica e encontro das escolas de cinema. Ainda, uma extensa programação cultural, incluindo artistas locais e nacionais como Maria Rita, Criolo e Orquestra Filarmônica de Goiás junto com Roberto Menescal e Wanda Sá.

Cidade de Goiás recebe 24ª edição do Fica

O Fica é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE). O evento também conta com parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Instituto Federal de Goiás (IFG), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Prefeitura da cidade de Goiás.

Durante a cerimônia de abertura nesta terça-feira (13/06), às 18h30, será realizada uma homenagem ao indigenista brasileiro Bruno Araújo e ao jornalista britânico Dom Phillips, assassinados dia 5 de junho de 2022, durante uma viagem pelo Vale do Javari, segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo oeste do Amazonas. Na ocasião, serão exibidos vídeos mostrando os homenageados e será lida uma carta escrita pela antropóloga Beatriz de Almeida Matos, viúva de Bruno Pereira, que também é diretora do Departamento de Proteção Territorial e de Povos Indígenas Isolados do Ministério dos Povos Indígenas. Na ocasião, será exibido o filme “Mari Hi — A Árvore dos Sonhos”, dirigido pelo indígena Morzaniel Iramari Yanomami.

Roberto Menescal

Curtas e longas metragens nacionais e internacionais vão competir em três categorias. Para a Mostra Internacional Washington Novaes, a principal do Festival, foram selecionados seis longas-metragens e oito curtas-metragens, sendo seis filmes estrangeiros e oito brasileiros, incluindo três produções goianas. A Mostra do Cinema Goiano, que será palco de lançamentos de curtas goianos e de revelação de novos talentos da produção audiovisual, vai exibir 14 filmes. E para completar, a Mostra Becos da Minha Terra, que exibe produções da cidade de Goiás, contará com dez obras.

Programação especial

Um dos atrativos do Fica são os shows musicais de artistas de renome nacional e internacional. Os destaques desta edição são a cantora Maria Rita, que faz show na sexta-feira (16/06); quando também se apresentará a goiana Banda Madá. A noite de sábado será animada por show de Criolo, mas antes haverá apresentação da cantora Maduli. No domingo é a vez de Maria Eugênia, Ricardo Leão e Luiz Chaffin abrirem as apresentações da noite de encerramento. Na sequência, a Orquestra Filarmônica de Goiás promete uma apresentação especial, que contará com a participação do músico Roberto Menescal e da cantora Wanda Sá.

Wanda Sá

O documentarista e escritor João Moreira Salles também é presença confirmada no Fica 2023. Ele vai participar da conversa Arrabalde: Brasil e Amazônia, sábado (17/06), às 10h30, no Cineteatro São Joaquim, quando vai falar sobre a Amazônia, a partir de uma experiência de seis meses vivendo na floresta, no estado do Pará, que resultou no livro “Arrabalde — Em Busca da Amazônia. Premiado no Festival de Cannes deste ano, o longa A Flor de Buriti terá sua première brasileira durante o Festival. O filme do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader retrata a resistência do povo Krahô, no norte do Tocantins, e será exibido em sessão especial, no sábado, às 20h.

Maria Rita

A 24ª edição do Fica vai contar com uma plataforma de streaming pela qual pessoas do mundo inteiro poderão assistir e votar nos filmes da mostra competitiva. O acesso é gratuito através do site https://ficatv.com.br. Na plataforma estão disponíveis filmes premiados em edições anteriores do festival e as produções selecionadas para o evento.