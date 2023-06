Bula de Filme: qual a luta mais difícil de Rocky Balboa? 

Meninas e meninos, eu vi e revi diversas vezes todos os filmes da saga Rocky Balboa, mesmo os muito ruins, e uma pergunta se impõe: qual foi a luta mais difícil do Garanhão Italiano? Obviamente, trata-se muito mais de dramas sobre perseverança e valores pessoais do que necessariamente sobre boxe, mas o fato é que os pontos altos são sempre suas lutas inverossímeis e exageradas, nas quais ninguém levanta a guarda.

Mas contra quem aconteceu o confronto supremo? Foi com o carniceiro mal-encarado Clubber Lang do terceiro filme? A briga de rua com o pupilo ingrato Tommy Gunn do quinto? O jovem campeão turbinado Mason Dixon do sexto? Contra Spider, da primeira cena do primeiro filme, certamente não foi.

O mais comum é defenderem que o confronto com o russo gigante do quarto episódio foi o pior, pois o ator sueco Dolph Lundgren era um monstro e até o nome do personagem foi criado para dar medo: Ivan Drago. Como não ter medo de um sujeito chamado Drago? Obviamente, essa é a perspectiva do público médio, do espectador que se impressiona com os aspectos mais superficiais da narrativa, como o tamanho do sujeito, sua cara de comunista malvado e com a tosca discussão política proposta, estilo Guerra Fria para amadores.

Na verdade, o adversário de mais alto nível enfrentado por Rocky foi mesmo Apollo Creed, seu futuro mentor. Especificamente na segunda luta que travaram, quando Apollo, com o orgulho ferido pelo resultado duvidoso do primeiro confronto, esforçou-se ao máximo para provar que era mesmo o campeão legítimo. Afinal, no universo em que se passam os filmes de Rocky Balboa, Apollo é equivalente ao genial Muhammad Ali, o maior de todos os pugilistas. Habilidade, força e técnica em um só atleta. Comparado com isso, Drago é apenas cosmético. Até o DNA de Apollo era de alto nível, como ficou provado na trilogia derivada “Creed”.

“Mas Drago matou Apollo no ringue”, replicariam os nerds de plantão. Verdade, mas é preciso lembrar que Apollo estava aposentado, fora de forma e entrou no ringue para participar de uma luta exibição que saiu do controle. Em seu auge, Apollo derrotaria o amador Drago com absoluta certeza. Talvez até com relativa facilidade. Afinal, mesmo Rocky, quando o enfrentou, também era um atleta prestes a se aposentar, estava longe do auge e apresentava problemas de visão, como ficou estabelecido em “Rocky III”. Sabemos que Rocky perdeu para Apollo na primeira luta e venceu na segunda, por um segundo. Mas qual o resultado da terceira, travada em sigilo no estilo “porrada franca sem perder a amizade”? No primeiro filme da franquia “Creed”, é sugerido que talvez Apollo tenha vencido, mas esse resultado não fica claro. Permanece como um dos grandes mistérios do cinema, vigiado por olhos de tigre.