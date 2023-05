Filme que acaba de estrear na Netflix é o remédio que você precisa para curar o cansaço da semana

Terceiro filme da antologia do sexo de Granz Henman, “Hormônios à Flor da Pele” é uma comédia alemã que sucede “Formigas nas Calças”, de 2000, e “Mais Formigas nas Calças”, de 2002. Mas, diferente dos dois longas anteriores, que giravam em torno de Florian Thomas (Tobias Schenke) descobrindo sua sexualidade, este é sobre Charly (Tobias Schäfer) e Paula (Cosima Henman), melhores amigos que, após serem atingidos por um raio, escutam suas genitálias conversar.

Desde criança, Charly sofre bullying por conta do tamanho de seu pênis. Apelidado de “Charly não tem pau”, ele é motivo de chacota em toda escola, especialmente por Marlene (Samirah Breuer), a garota popular que ele adora e que sempre posta vídeos no TikTok dele sendo humilhado publicamente. A única amiga de Charly é Paula, uma garota introspectiva, mas com bastante personalidade. Eles costumam conversar na laje da casa dela. E é lá que, durante uma noite, os dois são atingidos por um raio e tudo muda. Eles acordam no dia seguinte com suas genitálias conversando e dando dicas sobre como perder a virgindade. De acordo com seus órgãos sexuais, as vozes irão desaparecer assim que eles fizerem sexo pela primeira vez.

Então começa a corrida de Charly e Paula para conseguirem alguém para sua primeira experiência sexual. Durante uma apresentação do coral, no qual Charly faz parte, ele tem uma ereção e é filmado por Marlene, que publica o vídeo nas redes sociais. Mas, para a surpresa de todos, a filmagem viraliza e o garoto se torna uma celebridade na escola. Agora, com a popularidade em alta, ele tem a atenção de Françoise (Vivien König), uma intercambista francesa charmosa, e também de Marlene.

Sem saber para quem dar mais atenção, Charly combina um encontro com Françoise, mas Marlene o convida para uma festa em sua casa no mesmo dia e horário. Então, ele decide ir à festa com a nova amiga francesa. Depois de uma noite de bebedeiras, ele acorda nu na cama de Marlene, que diz que eles fizeram sexo. Mas Charly continua ouvindo sua genitália conversar. No dia seguinte, precisa decifrar o comportamento frio e desinteressado desta garota, por quem acredita estar apaixonado.

Enquanto isso, Paula explora sua sexualidade com brinquedos comprados em uma sex shop e aceita ir à festa da escola com Constantin (Louis Jérôme Wagenbrenner), ex de Marlene, e que depois de uma tentativa frustrada de sexo, começa a espalhar boatos mentirosos sobre Paula ser uma prostituta e viciada em sexo.

Quando Charly e Paula se dão conta de que suas experiências sexuais só trouxeram frustração, eles decidem dar o troco em Marlene e Constantin. Mas a vingança sai mais como aprendizado para os dois, que precisavam mesmo era encontrar o amor-próprio e autoconfiança.

“Hormônios à Flor da Pele” aborda o tabu da sexualidade de maneira descontraída e hilária, principalmente porque explora a fase mais efervescente e confusa da jornada sexual: a adolescência. Embora tenha conteúdo explícito e linguagem imprópria, o filme não trata o sexo de forma vulgar, mas satiriza os conflitos e inseguranças em relação à aparência e desempenho sexual.

Uma espécie de “Tudo Que Você Sempre Quis Saber Sobre Sexo, Mas Tinha Medo de Perguntar” adolescente, o filme de Henman vai te render boas gargalhadas e te libertar de alguns paradigmas.

Filme: Hormônios à Flor da Pele

Direção: Granz Henman

Ano: 2023

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 7/10