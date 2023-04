Misto de ação e suspense psicológico, na Netflix, fará seu coração sair pela boca

“That Demon Within” depende de seu protagonista do princípio ao fim. No transcurso de 111 minutos, o honconguês Dante Lam deixa sempre claro que seu propósito é só entreter, proporcionar a sua audiência bons e fartos momentos de catarse, em que a diversão presta-se a canal das emoções mais controversas, impublicáveis e mesmo repulsivas, sensação que recrudesce na mesma intensidade com que desenrolam-se cenas que não se furtam a atropelar as expectativas tanto de quem anseia por reviravoltas sem embasamento narrativo, guiando-se pelo que Lam preconiza, como daqueles que soem perder o interesse por histórias em que tudo parece se resumir a sessões de pancadaria entre marmanjos de índole duvidosa. Há um pouco de tudo, em todo lugar e ao mesmo tempo.



Os homens, seus medos, as tentativas de sufocá-los e a constatação de que os medos são uma companhia incomodamente fiel ao longo da vida. É de raciocínios como esse que boa parte de “That Demon Within” é feito, e o diretor, juntamente com Wai-Lun Ng, põe no roteiro suas impressões quanto ao que pode absorver da vida de policiais e ladrões para além das máscaras ajustadas num sentido e no outro de cada lado, para fins diametralmente opostos. Nesse aspecto, Lam esmera-se em dotar seu trabalho de todos os elementos que chegam-lhe ao alcance, a começar pela linda fotografia de Kenny Tse, cujo apuro se nota já numa das primeiras sequências, que se detém em torno de um agente de segurança bastante zeloso de seu ofício, segundo se vai conferir. Dave Wong, o policial interpretado por Daniel Wu, julga-se, erradamente, imune a qualquer indício de um sentimento mais rasteiro, mas numa das incontáveis perseguições seguidas de um dos vários tiroteios do texto de Lam e Ng, Wong sofre a primeira das grandes trapaças que reserva-lhe o destino, sob a forma de Hon Kong, cujo nome já evidencia uma megalomania inegável. Seu encontro com o antagonista de Nick Cheung, com quem passa a dividir quase todas as boas sequências de lutas milimetricamente coreografadas, ativa a engrenagem que gira o longa, cada qual com seu espaço garantido.



Se Wong segue irredutível em sua meta de perfeição, acreditando que salvar vidas é da natureza humana, dedicando-se a avó, de Alice Fung, com quem mora num apartamento minúsculo, e determinado a deixar de ser apenas o policial 39266 para alçar um cargo de mando na polícia, Hon Kong aproxima-se mais e mais do lugar mais alto do submundo de seu país, justificando seu nome, mas mirando conquistas mais ousadas, como um legítimo Rei Demônio. O filme, lembrado na pré-estreia da mostra Panorama, do 64° Festival Internacional de Cinema de Berlim, em 8 de fevereiro de 2013, ajudou, mas “That Demon Within”, a despeito desse reconhecimento, sempre bem-vindo, sustenta-se por si só.

Filme: That Demon Within

Direção: Dante Lam

Ano: 2014

Gêneros: Ação/Suspense/Policial

Nota: 8/10