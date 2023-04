Filme de herói na Netflix vai te levar para uma aventura na infância

Quando “Power Rangers”, a série, chegou no Brasil, em 1993, eu tinha 6 anos. Aquilo me pegou de primeira. Era totalmente novo para mim, embora não parecesse totalmente novo para o mundo, que já havia tido outros heróis de macacões coloridos e capacetes, como “Jaspion” e “Jiraya”. Mas eles eram de gerações anteriores. Eu mesma nunca vi essas duas séries passar na televisão da minha casa.

Mas “Power Rangers” foi um sucesso tão inquestionável que até hoje tem produto audiovisual e brinquedos sendo lançados. Ou seja, trinta anos depois e ainda tem crianças assistindo aqueles personagens que obedecem a uma cabeça azul falante, manipulam robôs gigantes e salvam o planeta de bonecos de argila que dançam.

Se você sentiu uma nostalgia só de ler esses dois parágrafos, então você precisa assistir “Power Rangers”, de 2017, dirigido por Dean Israelite e escrito por John Gatins, Matt Sazama e Burk Sharpless. Embora seja a terceira adaptação cinematográfica da série, ele não tem relação com os dois anteriores. É uma história completamente nova e que busca explicar como o quinteto de heróis surgiu.

Com um elenco conhecido do público e carismático, o filme traz Bryan Cranston como Zordon, RJ Cyler como Billy, Naomi Scott no papel de Kimberly, Dacre Montgomery interpretando Jason, Becky G de Trini e Ludi Lin como Zack. Ah, também tem Elizabeth Banks no papel de Rita Repulsa.

Agora uma mistura de “Clube dos Cinco”, “Stranger Things” e “Homem-Aranha”, Zordon, com ajuda de Alpha 5 (Bill Hader), recruta cinco adolescentes da pequena cidade de Angel Grove para formarem o grupo chamado de Power Rangers, que tem o objetivo de proteger um poderoso artefato, chamado de cristal Zeo, capaz de salvar a vida na Terra. Uma antiga aliada de Zordon, Rita, se voltou contra ele e criou um monstro, Goldar. Eles desejam o cristal e devem combater os Power Rangers para conseguir seus objetivos maquiavélicos.

Os macacões de lycra, agora são substituídos por armaduras futuristas. Com efeitos especiais bem mais elaborados e complexos produzidos com ajuda de CGI e captura de movimento, o longa de aventura transmite toda a magia, tecnologia e diversão das antigas séries para as novas gerações. Para quem cresceu vendo o programa de televisão, com certeza vai experimentar boas colheradas de nostalgia.

“Power Rangers” mistura doses de humor, com trama adolescente e muita ação. Sem dúvidas pareceu divertido de gravar, mas nesta versão, o filme toma um rumo um pouco mais amadurecido e não parece uma produção para crianças, mas para um público mais adolescente. Os personagens sofrem de inseguranças, frustrações, problemas familiares e solidão e encontram uns nos outros não apenas companheiros de batalha, mas pessoas que os compreendem e os apoiam. O filme também aborda temática LGBT. Na verdade, este é o primeiro filme de alto-orçamento a apresentar um herói homossexual.

Uma curiosidade é que quando o lançamento de “Power Rangers” foi anunciado, a Twitch transmitiu todos os 831 episódios da série, que durou em torno de duas semanas. O intuito era preparar os fãs para o filme. Além disso, o trailer da produção teve mais de 150 milhões de visualizações em apenas 48 horas. Ou seja, as pessoas realmente estavam ansiosas por este retorno.

Filme: Power Rangers

Direção: Dean Israelite

Ano: 2017

Gênero: Ação/Aventura

Nota: 7/10