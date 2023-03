O filme devastador que fez a Netflix ser processada

Livremente inspirado na história real de Audrey Mestre, o filme “Paixão Sufocante” mistura um romance inebriante e tóxico com a obsessão de dois mergulhadores em superarem suas próprias limitações. O filme escrito e dirigido por David M. Rosenthal deu o que falar por abordar, sob nomes fictícios, o relacionamento entre os mergulhadores Audrey Mestre e Pipín Ferreras de forma tão negativa. Até a família dela se opôs à forma como o marido foi retratado na trama. Mas enquanto a verdadeira história é um mistério, a gente se deleita com o que a ficção tem para nos oferecer.

Lançado em 2022, o longa-metragem traz Camille Rowe no papel de Roxana Aubrey, uma jovem mergulhadora que conhece o instrutor Pascal Gaultier (Sofiane Zermani), por quem se apaixona quase que instantaneamente. No filme, Pascal é um homem sedutor, vaidoso e mulherengo que consegue tudo o que deseja. Foi assim com o mergulho e com Roxana. Ele é recordista em profundidade e sempre consegue as mulheres que deseja. Quando Roxana chega, se torna seu objeto de desejo, não apenas pela sua beleza natural e deslumbrante, mas porque ela é um talento óbvio e que precisa ser lapidado.

Logo os dois se envolvem em um romance fervoroso, que mistura paixão cega com obsessão em se tornarem o centro das atenções do mundo no mergulho livre. Especialmente pela ambição de Pascal, que não aceita que sejam impostos limites e barreiras para que ele se torne recordista mundial, chegando, até mesmo, a arriscar sua vida e de outros mergulhadores. Roxana compra o sonho do companheiro e passa a vivê-lo intensamente, até que ela própria começa a se destacar e a quebrar seus próprios recordes.

Mas assim como o romance começa a derreter com os níveis de toxicidade de Pascal, que é abusivo, controlador e constantemente trai Roxana, o trabalho também se torna perigoso demais e a passar dos limites. Ela se perde de si própria, até que uma tragédia acontece.

Na vida real, Roxana é Mestre, como já dito, uma jovem que cresceu em uma família de mergulhadores e que já nadava quando era apenas um bebê. Com uma vocação inegável para a vida subaquática, seus caminhos a levam até o instrutor de mergulho cubano Pipín Ferreras, que se destaca pelas profundidades em que realiza seus mergulhos livres. Não demorou para que ele enxergasse na companheira seu talento e passasse a atuar como seu próprio treinador durante suas aventuras no mar.

Audrey Mestre se destacou tanto com a ajuda de Pipín, que se tornou recordista mundial de mergulho livre, chegando a ficar submersa a 130 metros de profundidade. No entanto, em 2022, quando ela foi superada por Tanya Streeter, Mestre e o marido logo começaram a se preparar para um novo recorde. No entanto, as coisas não ocorreram como esperado.

O filme é inspirado na versão de Carlos Serra, um dos integrantes da equipe de mergulho, que lançou em 2006 o livro “A Última Tentativa”. Ele conta sobre como o relacionamento do casal era conturbado e que Ferreras se sentia enciumado pelo sucesso de Mestre e que sabotou, propositalmente, o mergulho do recorde.

Filme: Paixão Sufocante

Direção: David M. Rosenthal

Ano: 2022

Gênero: Biografia/Romance/Drama

Nota: 7/10