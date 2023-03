O filme surpreendente da Netflix que te fará acreditar em milagres e na força do perdão

Uma das comunidades católicas mais coesas do mundo, a Polônia entrou definitivamente no radar da Igreja em 16 de outubro de 1978, quando Karol Józef Wojtyła (1920-2005) foi eleito o único papa eslavo-polaco e o primeiro pontífice nascido fora da Itália desde o holandês Adriano VI (1459-1523), em 1522. Diferentemente desse seu antecessor, João Paulo 2º foi o pastor dos católicos por longos e profícuos 26 anos, 5 meses e 17 dias, façanha comparável à de Pedro (?-67), cujo pontificado durou cerca de 37 anos, e Pio 9º (1792-1878), guia dos católicos de 1846 até sua morte. Decerto o espírito a um só tempo aguerrido e conciliador de João Paulo 2º, sempre pronto a encampar as muitas lutas que julgou merecedoras de sua intercessão, visando ao bem-estar da humanidade e à salvação dos homens foi o que inspirou Jan Adam Kaczkowski (1977-2016) em sua breve jornada, e “Padre Johnny” presta-lhe uma homenagem judiciosa, bastante atenta para a tentação da hagiografia. Num trabalho quase artesanal, mas primoroso, o também polonês Daniel Jaroszek traça um perfil contrabalançado de Kaczkowski, doutor em teologia e pós-graduado em bioética, tema que o fascinava desde o Seminário de Gdańsk e sobre o qual escreveu três livros, sem tradução para o português. A vida acadêmico-intelectual de Kaczkowski sem dúvida também daria um filme, mas em “Padre Johnny” Jaroszek concentra-se mesmo é na atuação pastoral de padre Johnny, detalhando o projeto a que passou a empenhar-se sem descanso até morrer, aos 39 anos, de um glioblastoma, a modalidade mais agressiva de câncer no cérebro.

O roteiro de Maciej Kraszewski circunda com bravura a pecha de filme de carola chutando o balde logo no início, quando um grupo de jovens aparece cheirando cocaína numa festa. Na sequência, Kraszewski aponta para fiéis participando de uma missa, e a cena corta mais uma vez, para um confronto entre gangues, enquanto a celebração segue. Jaroszek percebe essa intenção de seu roteirista, de dar uma no cravo e outra na ferradura, e aposta justamente na dialética do pecado e das tentativas — não raro desesperadas — do homem para se redimir. Esse é o gancho de que o diretor se vale a fim de introduzir as duas figuras centrais do longa a um só tempo, e o que poderia restar confuso ou enfaroso é o pulo do gato aqui. O Jan de Dawid Ogrodnik, que logo incorpora o apelido anglófilo por afinidade com a aura de descontração dos jovens com quem passou a trabalhar em encontros de evangelização, disputa cabeça a cabeça a preferência do espectador com Patryk Galewski, o desajustado profissional vivido por Piotr Trojan. A disputa ético-moral dessas duas figuras carismáticas, cada qual a sua maneira, determina boa parte do andamento algo maniqueísta do filme, até a primeira grande (e previsível) reviravolta.

“Padre Johnny” começa a interessar mesmo findo o primeiro segmento, quando a proximidade compulsória de Johnny e Patryk redunda numa amizade muito natural e nem um pouco onerosa para qualquer dos lados — e é uma glória que Jaroszek tenha aproveitado tão bem o texto de Kraszewski, deixando tudo quanto é contado bastante redondo. O envolvimento do anti-herói de Trojan na clínica filantrópica para pacientes terminais que Johnny fundara em parceria com entidades seculares — motivo de uma bem elaborada manifestação de ego ferido de Roman Zalewski, o arcebispo diabólico de Joachim Lamza — toma conta de toda a história, e seu crescimento no filme é surpreendente, a ponto de ofuscar a figura representada pelo cura, mostrado quase sempre sob uma perspectiva laudatória, talvez porque nos reconheçamos nele. A humanidade sempre esteve para Barrabás que para Cristo, mas não é esse o ponto; Jesus foi crucificado junto com dois ladrões, o que zomba dele e o que o reconhece como o Messias. Padre Johnny não era o Deus encarnado, mas Patryk era o bom ladrão.

Filme: Padre Johnny

Direção: Daniel Jaroszek

Ano: 2022

Gênero: Drama

Nota: 8/10