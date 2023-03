Filme bollywoodiano na Netflix vai te conduzir por uma montanha-russa de emoções

Embora haja rumores de que o longa-metragem bollywoodiano “Raees” seja inspirado na vida do mafioso Abdul Latif, o diretor Rahul Dholakia afirma que a história não passa de pura ficção. Independente das semelhanças, o filme é ambientado entre as décadas de 1980 e 1990, em Gujarat, e gira em torno de Raees (Shah Rukh Khan), um homem que ascendeu social e politicamente na região após se tornar o rei do álcool durante o período de lei seca.

Raees era um homem com dívidas, desempregado e desesperado, quando começou a negociar bebidas alcoólicas ilegalmente. O longa acompanha o crescimento de sua influência local, conforme seus negócios também avançam. Em seu encalço, o investigador Majmudar (Nawazuddin Siddiqui), que tenta a todo momento surpreendê-lo, mas acaba sempre despistado. No entanto, ele não é o único adversário de Raees, que também tem que ser mais rápido e esperto que Jairaj (Atul Kulkarni), um outro chefe com quem Raees já teve uma dívida.

Uma miscelânia de gêneros, “Raees” também inclui o romance de seu protagonista com a bela e doce Aasiya (Mahira Khan), que faz vista grossa para os crimes do companheiro, como demonstração de seu amor incondicional. Há cenas alegres, dançantes e coloridas e diálogos comediados, que se misturam a cenas de suspenses, lutas e violência. É difícil descrever o pot-pourri de emoções que este filme é capaz de transmitir. Apenas alguns minutos depois de cenas sangrentas e ameaçadoras, Raees está cantando no topo de um prédio, com seus cabelos esvoaçantes, sobre seu amor por Aasiya. Enquanto a luz do sol irradia, seus olhares brilhantes se encontram em harmonia com suas vozes entoando a mesma canção. É curioso como o cinema hindi é capaz de viajar de um extremo ao outro do humor.

Apesar das armações de seus inimigos, Raees está quase sempre um passo à frente por sua inteligência, coragem, influência e determinação em ser um vencedor. Mas insatisfeito em crescer sozinho e continuar vendo sua comunidade se afundar em desemprego, dívidas e violência, ele tenta ajudar as pessoas ao seu redor. No entanto, ele segue encontrando a resistência de Majmudar, que não ficará satisfeito enquanto não vê-lo preso e destronado.

No entanto, Raees percebe que seu amor por sua comunidade é devolvido. Conforme ele ajuda as pessoas a conseguirem casa, comida e dignidade, elas o ajudam a fazer com que seu poder e influência cresçam ainda mais. De gângster implacável a um personagem amado, carismático e altruísta. É em torno de sua personalidade bifurcada que o longa-metragem se desenvolve e envolve o espectador neste universo fascinante e um tanto quanto confuso.

A saga de um herói do povo e inimigo da lei que às vezes nos fascina e em outras nos deixa um pouco desorientados, o filme é longo, cerca de duas horas e meia, multigênero e contém informações demais. Poderia ter dezenas de cenas cortadas e um pouco mais de coesão para fazer mais sentido para o espectador. Você pode amar ou pode odiar, mas não pode negar a extravagância dessa grande produção indiana.

Filme: Raees

Direção: Rahul Dholakia

Ano: 2017

Gênero: Policial / Ação/ Drama

Nota: 7/10