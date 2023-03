Romance encantador da Netflix vai te embriagar de amor e te fazer sonhar acordado

O amor tem vários caminhos. Às vezes, ele começa com aquela paixão febril à primeira vista; outras, ele leva muitos anos e bastante convivência para se desenvolver. Alguns amores são sofridos, turbulentos, complexos. Outros são calmos, leves e fáceis. Cada história tem suas idiossincrasias, suas particularidades. Mas o amor nunca pode nos isolar do mundo, pelo contrário, ele deve nos reconectar. Deve nos ensinar sobre pertencimento, altruísmo e cuidado. Em “Sintonizada em Você”, romance sul-coreano de Ji-woo Jung, lançado em 2019 é exatamente sobre isso.

Ambientado na década de 1990, na Coreia do Sul, Hyun-woo (Jung Hae-in) é um adolescente problemático que passou um tempo preso em uma detenção juvenil. Um dia, ele entra em uma padaria e conhece Mi-soo (Kim Go-eun), uma garota doce e que sonha em ser escritora. Os pais dela são donos do estabelecimento, onde trabalha também Eun-ja (Kim Guk-Hee), uma grande amiga. Hyun-woo consegue um emprego no local e se torna querido das duas. Ele compartilha sua história com Mi-soo, com quem sente enorme conexão e acaba atraindo clientes adolescentes para o estabelecimento, que vão até lá para paquerá-lo.

Quando alguns colegas marginais do passado descobrem onde Hyun-woo trabalha, eles aparecem lá para puxá-lo novamente para sua amizade tóxica. O rapaz some durante alguns anos e só se reencontra novamente com Mi-soo muito tempo depois. O filme vai acompanhando o desenvolvimento dos personagens. Mi-soo se torna acadêmica, depois recebe uma oferta de trabalho em uma editora e, quando vai anunciar o novo emprego para a mãe, encontra Hyun-woo no caminho coincidentemente. Ele conta que se alistou no exército e irá partir no dia seguinte. Então, ela cria um e-mail para ele para que os dois se comuniquem, mas esquece de dá-lo a senha.

Anos se passam até que ele consiga descobrir como acessar o e-mail e entrar em contato com Mi-soo. Eles engatam um romance, mas sempre acabam separados por forças do destino. “Sintonizada em Você” gira em torno de duas almas despedaçadas. Mi-soo é um pouco pessimista e melancólica, seus pais perdem a padaria, sua melhor amiga Eun-ja tem que vender yakisoba em uma espécie de feira e é maltratada pela própria filha. Mi-soo, que era sonhadora, se sente frustrada pela vida, que não saiu exatamente como ela esperava. Ao mesmo tempo, Hyun-woo tem um passado turbulento, se sente responsável pela morte de um amigo e vive se metendo em confusões. Apesar disso, ele tem uma energia vibrante e está quase sempre com um sorriso no rosto. É isso que atrai tanto Mi-soo. O lado dele de enxergar o lado bom da vida.

O amor entre eles é certamente turbulento, cheio de idas e vindas, falhas de comunicação e erros pessoais, mas parece predestinado a acontecer. Ao mesmo tempo que o destino quer uní-los, também parece querer separá-los. Eles precisam sempre lutar contra si mesmos e contra a maré para se reencontrarem. Apesar das dificuldades, é quando estão juntos que eles se sentem novamente reconectados com o mundo. Que eles percebem um sentido para suas existências, que não se sentem tão solitários.

“Sintonizada em Você” é o tipo de romance idealista, sentimental e delicado. É para aqueles que acreditam que o amor vale a pena sempre e apesar de tudo. É para espectadores que creem no encontro de almas, porque certamente Mi-soo e Hyun-woo foram feitos um para o outro. É interessante acompanhar o desenrolar da trama, porque é como a vida. Leva tempo.

Filme: Sintonizada em Você

Direção: Ji-woo Jung

Ano: 2019

Gênero: Romance/Drama

Nota: 8/10