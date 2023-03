Filme Noir na Netflix é um exercício para o cérebro e vai te manter com os olhos grudados na tela

Filme turco que teve o lançamento adiado na Netflix, após o terremoto que deixou mais de 50 mil mortos na Turquia e na Síria, “10 Dias de um Homem Bom” é um noir moderno, denso e complexo de mais de duas horas de duração e que tem direção de Uluç Bayraktar e roteiro de Mehmet Eroglu e Damla Serim. O enredo segue o detetive particular Sadik (Nejat Isler), um ex-advogado que assumiu a culpa por um crime cometido por sua ex-mulher e ex-sócia, Rezzan (Nur Fettahoglu), e passou sete anos na cadeia.

Enquanto estava preso, ela pediu divórcio e se casou com outro homem. Bem-sucedida e em evidência, Rezzan estampa páginas de revistas sobre pessoas famosas e socialites. Enquanto ela vive uma vida de luxo e aparências, o ex-marido, Sadik, mora em um apartamento velho e ganha a vida como detetive, após perder a carteira da ordem dos advogados. Ele é incumbido de encontrar um jovem, chamado Tevfik, que sumiu há alguns dias. Primeiro, a mãe do rapaz dá sua versão da história. Quando Sadik conversa com a irmã do desaparecido, começa a descobrir que Tevfik não era bem quem sua mãe imaginava.

Envolvido com criminosos e negócios escusos, Tevfik pode ter cavado a própria cova. Apenas a irmã, Pinar (Ilayda Akdogan), sabe quem ele era em sua vida subterrânea. Os segredos e provas guardados por ela podem ser a chave para o mistério. Enquanto investiga, Sadik se aproxima de sua vizinha, Fatma (Ilayda Alisan), um prostituta com a metade de sua idade. Porém, seu coração generoso e puro abraça Sadik. Ambos se sentem amparados um no outro e protegidos de um mundo cheio de interesses particulares e malícia.

O filme se desenrola lentamente e o espectador tem oportunidade de acompanhar cada passo e descoberta feita por Sadik. O enredo se aprofunda bastante no mistério, dando detalhes minuciosos à investigação. O problema é que são tantas informações, que é preciso prestar muita atenção no filme para não se perder em meio a tantos personagens e tantos desvios de caminho. Pessoas com problemas de foco podem se sentir um tanto quanto desorientados nesta produção. Além disso, a quantidade de informações torna a história interessante ou monótona, vai depender do espírito e do ânimo de quem assiste.

Em alguns momentos, o filme se desvia do gênero da investigação para dar profundidade ao romance entre Sadik e Fatma, ou para mostrar o passado atormentado do protagonista com sua ex-mulher. É bacana como constrói a história dele com Fatma, duas pessoas perdidas e em processo de reconstrução de suas vidas. O sentimento deles parece puro e singelo. Fatma é lindíssima, mas Sadik não ousa tocá-la sem que antes ela dê evidências de seu interesse. Ele é respeitoso e protetor. Ela, acolhedora e bondosa.

De uma pessoa que perdeu completamente o controle de sua vida, enquanto investiga e se apaixona, Sadik vai, aos poucos, recuperando sua autoestima, autoconfiança e alegria de viver. Além do crime, do mistério, do drama e do romance, o filme também dá umas salpicadas de humor neste pot-pourri de gêneros. O longa-metragem não contém muitas cenas de ação e isso pode incomodar quem não gosta de filmes mais arrastados.

Filme: 10 Dias de um Homem Bom

Direção: Uluç Bayraktar

Ano: 2023

Gênero: Noir / Romance / Drama

Nota: 7/10