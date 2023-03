Romance na Netflix vai te fazer mergulhar no charme e nostalgia do primeiro amor

Viver um romance na França ou na Itália é fantasia de dez em cada dez pessoas em todos os outros países do mundo. Principalmente daqueles que assistiram “Sob o Sol de Toscana” e “Beleza Roubada”. Agora, imagine viver dois romances enquanto ainda se é belo, jovem e inexperiente. É como explorar um novo planeta de tão emocionante. “Amor e Gelato” brinca com essa fantasia, quando nos conta a história de Lina (Susanna Skaggs), uma adolescente que vai passar uma temporada em Roma, na casa de uma antiga amiga de sua mãe, falecida há pouco tempo.

Lina é uma garota estudiosa e comportada, que nunca viveu grandes emoções na sua vida. Quando sua mãe morre, deixa um último desejo: que a filha vá até Roma, durante o verão, para a casa de uma amiga sua, Francesca (Valentina Lodovini), se divirta, conheça a cidade e a cena cultural e histórica e, finalmente, seja apresentada ao seu pai biológico. Francesca dá à adolescente um antigo diário de sua mãe, em que ela conta a história de como se apaixonou em Roma e de como, desse romance, nasceu Lina.

Sem disposição para viver tudo que a mãe pretendia para ela, na Toscana, Francesca quer muito voltar para sua casa, nos Estados Unidos. No entanto, ela conhece algumas pessoas que vão transformar seus dias em uma experiência única. Primeiro, ela conhece o simpático professor Howard Riley, um irlandês que dá aulas para alunos do ensino médio e que conheceu sua mãe no verão em que ela esteve na Itália.

Mas Lina fica realmente interessada pela viagem, quando conhece o charmoso Alessandro (Saul Nanni), um rapaz rico, sedutor e rebelde. Uma espécie de James Dean latino que a convida para sair. Mas ela também chama atenção de Lorenzo (Tobia De Angelis), um garoto de família humilde, estudioso e que sonha em se tornar chef de cozinha. Como Alessandro é mais misterioso e atraente, Lina logo se deixa cair em suas garras. No entanto, aos poucos ele vai se mostrando uma pessoa volátil, indecisa e perdida. Enquanto isso, a personalidade de Lorenzo vai se destacando por seu caráter e carisma. Mas tem um problema: ele tem uma namorada de longa data, Martina (Veronica Urban), que não pretende deixá-lo escapar.

Em meio aos romances adolescentes, Lina acompanha o diário de sua mãe, que aos poucos vai revelando seu passado e narrando suas próprias histórias de amor. Enquanto descobre um lado da mãe que jamais havia imaginado, Lina também experimenta uma nova versão de si própria, preparada para correr riscos, colocar seu coração para jogo e conhecer todos os charmes que a Toscana pode oferecer, incluindo uma panificadora secreta que vende os melhores marittozi da Itália, um típico doce, que consiste em um pãozinho recheado de chantilly.

Entre as ruas de pedra, os prédios históricos, os cenários bucólicos e ensolarados que inspiraram artistas como Michelangelo, Botticelli e Donatello, caímos no charme e frescor do romance jovem e das aventuras e traquinagens em que Lina se mete enquanto passa as férias na Itália. “Amor e Gelato” é como uma memória não vivida, mas sonhada. Um filme cheio de ternura, juventude e descoberta.

Filme: Amor e Gelato

Direção: Brandon Camp

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 6/10